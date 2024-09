Guvernul britanic vrea să reglementeze preţul biletelor la concerte, după scandalul provocat de turneul formației Oasis

Trupa emblematică de britpop a anunţat recent că se reunește, în vederea unei serii de concerte care vor avea loc în vara anului 2025 în Regatul Unit şi în Irlanda, trezind un entuziasm fenomenal la 15 ani de despărţirea Oasis.

Sâmbătă, după ce au aşteptat ore întregi pe platformele online de vânzare de bilete, ca mastodontul Ticketmaster UK, mulţi fani au avut surpriza neplăcută să li se propună bilete cu mult mai scumpe decât preţul anunţat înainte de punerea în vânzare.

Unele bilete, afişate iniţial la aproximativ 150 de lire sterline (178 de euro), au fost propuse la peste 350 de lire sterline.

Din cauza scandalului provocat, ministrul britanic al Culturii Lisa Nandy a promis duminică seara că Guvernul va examina această practică - denumită ”tarifare dinamică” -, larg răspândită la cumpărarea biletelor de avion, de exemplu, şi care se dezvoltă în muzică.

Ea constă în ajustarea în timp real a preţului de vânzare la cererea consumatorilor. Astfel, cu cât cererea unui anumit produs este mai mare, cu atât creşte tariful.

