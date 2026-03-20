Cazul, care a stârnit revoltă, s-a încheiat neașteptat: femeia a acceptat concedierea, iar compania a plătit despăgubiri.

O controversă care a ținut prima pagină a presei italiene timp de câteva luni s-a încheiat chiar înainte de a începe procesul. Este vorba despre o angajată a unui supermarket, concediată în septembrie anul trecut după ce a spart din greșeală un detergent.

Femeia, cu o vechime de peste 30 de ani în companie, se afla în afara orelor de muncă și își achita cumpărăturile. La ieșirea din magazin, una dintre pungi s-a rupt, iar o sticlă de detergent, în valoare de 2,90 euro, s-a spart, împrăștiind lichid pe jos, în fața magazinului.

Realizând riscul pe care îl putea reprezenta, aceasta s-a întors imediat în supermarket pentru a anunța angajații și a solicita curățarea zonei. În același timp, a luat un alt produs identic de pe raft și l-a dus la casă.

La aproximativ două săptămâni după incident, angajata a primit o scrisoare de contestare, urmată de concediere „pentru motive întemeiate”. Măsura a stârnit indignare în rândul publicului și a dus la depunerea unui recurs la judecătorul muncii, contestând proporționalitatea sancțiunii.

La audierea care trebuia să dea startul procesului, părțile au ales să încheie disputa printr-o conciliere. Acordul, confidențial, prevede acceptarea concedierii de către angajată, iar compania a plătit o sumă drept despăgubire pentru a închide definitiv cazul.