Justiţia argentiniană a solicitat miercuri SUA extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut în Statele Unite, în cadrul unei anchete pentru crime împotriva umanităţii, invocând principiul jurisdicţiei universale înscris în Constituţia argentiniană, relatează AFP.

Într-o decizie la care AFP a avut acces, judecătorul federal Sebastian Ramos adresează Statelor Unite o cerere formală de „extrădare a lui Nicolas Maduro Moros”, pentru ca acesta să fie audiat în cadrul unei anchete pentru crime împotriva umanităţii.

Încă din 2024, un judecător argentinian ceruse arestarea lui Nicolas Maduro în cadrul acestei anchete.

Instanţele argentiniene au tratat deja în trecut cazuri internaţionale, în temeiul competenţei universale, în ceea ce priveşte crime precum genocidul şi crimele împotriva umanităţii.

Nicolas Maduro este judecat în SUA pentru „narcoterorism”, după ce a fost capturat la 3 ianuarie printr-o operaţiune spectaculoasă a SUA.

Imediat după capturarea sa, mai multe ONG-uri argentiniene care reprezintă reclamanţi venezueleni au solicitat justiţiei „extrădarea imediată a lui Nicolás Maduro Moros” în Argentina.