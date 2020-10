Noi recorduri de infectări zilnice în mai multe țări din Europa. Franța a raportat 41.600 de noi cazuri

Virusul SARS CoV-2 se răspândeşte mai rapid decât în primăvară, confirmă epidemiologii din Franța, unde situația a scăpat de sub control. Astăzi, Parisul a anunțat încă 41.600 de noi infectări.

Iar Germania se pregătește deja pentru campania de vaccinare anti-COVID-19. Celor 16 landuri li s-a cerut să pregătească 60 de centre speciale de vaccinare. În Cehia, premierul îl acuză pe ministrul Sănătății că ar fi încălcat restricțiile și se roagă de el să demisioneze, dar acesta refuză categoric.

Restaurantele și barurile, închise în Polonia

Polonia vă închide restaurantele și barurile pentru două săptămâni, a anunțat premierul Mateusz Morawiecki, după ce autoritățile au raportat un nou record de 13.630 de infecțîi înregistrate în ultimele 24 de ore.

Wieslaw Ruszkiweicz, COVID-19 patient: Sunt așa-și-așa...

Reporter: Ați fost și mai rău?

Wieslaw Ruszkiweicz, COVID-19 patient: Da, am fost rău de tot.

Reporter: Care e cea mai mare suferință?

Wieslaw Ruszkiweicz, COVID-19 patient: Să nu poți să respiri.

Piotr Suwalski, șef departament al secției de chirugie: "Observam cu oroare înmulțirea dramatica a pacienților. De ieri până azi, numărul lor a crescut cu 20%. E de groaza. Daca vom continua în ritmul asta, nici un sistem medical nu poate face fata. Asta e miza acum, să nu intram în colaps.

Wieslaw Ruszkiweicz, COVID-19 pacient: Nu stiu cum m-am infectat, stau la etajul al patrulea și nu ieșeam deloc din casa. Mi-o fi dat postașul ori cineva din familie, desi toți ai mei sunt sănătoși".

Chiar daca izolarea nu e obligatorie, șeful guvernului i-a rugat pe polonezii de peste 70 de ani să nu iasă din case. Cât despre școli, doar până la clasa a treia inclusiv se fac ore față în față. Ceilalți elevi polonezi vor învăța de la distanță.

Premier Franța: Săptămânile viitoare vor fi foarte dificile

În Franța, măsurile luate în ultimele săptămâni se dovedesc zadarnice. Situația a scapăt de sub control. În ultimele 24 de ore au ieșit încă 41.600 de teste pozitive, cu 15 mii mai multe decât în ziua precedentă.

Jean Castex, premier francez: "Circulația virusului este foarte intensă. Avem o creștere cu 40% a cazurilor în ultima săptămână. Vreau să fiu foarte franc: săptămânile următoare vor fi foarte grele".

Începând din aceasta noapte, 46 de milioane de francezi, adică doi din trei, nu mai au voie să iasă din casă între orele 9 seara şi 6 dimineaţa fără un motiv bine întemeiat. Restricţia se va aplica timp de o lună şi jumătate. Măsură se aplica și în Italia, dar părerile oamenilor sunt mai degrabă rezervate, din motive diverse.

Fabio Loi, angajat bar: "De ce să nu poți ieși la 1 noaptea din casa? Cui îi dai virusul la ora aia? Să fie clar, ziua umbla oamenii mai mult, nu noaptea, așa că nu văd noima acestei interdicții de circulație pe timp de noapte".

Matteo Lorenzon, patron restaurant: "La cum stau lucrurile, măsură este tardivă. Iar ora 23 este oricum prea târzie. Ar avea sens să fie intre în vigoare la ora 18, ori măcar la ora 21".

Ministrul Sănătății din Cehia nu vrea să demisioneze

Cehia a raportat pentru a doua zi la rând peste 14.000 de noi îmbolnăviri, iar medicii din Praga abia așteaptă inaugurarea noului spital de campanie de la marginea capitalei. Are o capacitate de 500 de paturi. Peste câteva zile, în sprijinul cadrelor medicale cehe vor veni 28 de medici americani.

Jan Kvacek, director spitalului Bulovka: "Fară nicio îndoială, înmulțirea cazurilor este exponențială. Și avem nevoie de un plan B pentru spitalele arhipline. De aceea am pregătit acest spital de campanie".

Roman Prymula, ministrul Sănătății: "Amplasarea spitalului de campanie este strategica, pentru că, la nevoie, îl putem extinde".

Culmea este că tocmai ministrul ceh al Sănătății, atât de prezent în ultimele zile, a fost prins în ofsaid. Premierul i-a cerut demisia lui Roman Prymula, după ce a fost văzut țînând o întâlnire într-un restaurant, închis în urma restricțiilor, și ieșind din local fară mască. "Nu putem să predicăm apa și să bem vin!", a tunat șeful guvernului, Andrei Babish.

Andrej Babis, premierul Cehiei: "Pur și simplu nu exista alta ieșire, chiar daca asta complica mult situația pentru mine. Nimeni nu e de neinlocuit, nici eu, nici altcineva".

Roman Prymula: "Nu cred că am greșit cu ceva. Era o întălnire politica despre noile restricții. Și nu e adevărat că nu am purtat masca în mașină. Am pus masca în mașină. Nu am de gând să demisionez. Firește, premierul mă poate demite, daca dorește".

Ministrul în vârstă de 56 de ani este epidemiolog și colonel în rezervă al armatei și a fost desemnat cu doar o lună în urma să ocupe portofoliul sănătățîi, pentru a gestiona situația tot mai gravă privind pandemia.