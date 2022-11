Noi explozii în Ucraina, inclusiv în capitala Kiev. Sirenele antiaeriene răsună în toată țara | VIDEO

Agenţia de presă Interfax Ucraina a anunţat că au fost înregistrate explozii în mai multe regiuni din sudul şi sud-estul ţării, citând canale locale din aplicaţia de mesagerie Telegram.

Illia Ponomarenko, de la „The Kyiv Independent”, a scris că o rachetă rusească a fost auzită deasupra oraşului Bucha, în regiunea Kiev.

De asemenea, o serie de explozii au avut loc și în capital Kiev.

Primarul Vitali Klitciko a confirmat că rușii au atacat infrastructura critică a orașului. Acesta a precizat că exploziile au fost urmate de întreruperi ale energiei electrice.

Anton Geraşcenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, a distribuit o înregistrare video în care se vede cum o rachetă rusească zboară deasupra regiunii Harkov.

Russian rocket flying over Kharkiv region.

Ukrainians often see this in the skies. It's horrifying.

I hope we will receive modern planes and air defense systems. pic.twitter.com/XOQspWX1GM