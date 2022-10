Explozii în alte cinci orașe din Ucraina, după capitala Kiev. Sunt morți și răniți

Mai multe orașe din Ucraina au fost lovite de rachete luni dimineața. În afară de capitala Kiev și Liov au mai fost lovite Jitomir, Klemenitki, Dnipro și Ternopil, potrivit relatărilor de pe grupuri de Telegram.

Potrivit Reuters, exploziile de luni s-au produs după acuzațiile Rusiei, care consideră Ucraina responsabilă de avarierea podului care leagă Rusia de Ucraina.

Potrivit televiziunii publice, sunt mai multe persoane decedate și rănite. „Mai multe explozii au avut loc în centrul Capitalei, a declarat primarul Vitali Kliciko”

Russian missile attacks have been reported in multiple cities across Ukraine, including in Dnipro (pictured), Lviv, Zhytomyr, Khmelnytsky and Ternopil pic.twitter.com/9bXCN0XZQ5