Președintele Nicușor Dan va pleca în Franța după ce i-a chemat, de la ora 9, la Cotroceni, pe liderii formațiunilor politice din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului va încerca să deblocheze discuțiile despre formarea unui guvern, împreună cu președinții PSD, PNL, USR, UDMR și liderul minorităților naționale.

Luni se împlinesc 69 de zile de la căderea Guvernului lui Ilie Bolojan. Criza politică a început pe data de 5 mai, la momentul adoptării moțiunii de cenzură, prin care Cabinetul Bolojan a fost demis.De atunci, au avut loc mai multe runde de consultări între președintele Nicușor Dan și partidele politice, care însă nu au avut succes.

Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron, a informat Administraţia Prezidenţială. Conform unui comunicat al Administrației prezidențiale, participarea şefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistenţa Parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, precum şi relaţia privilegiată dintre cele două ţări şi popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarităţii şi al angajamentului comun în sprijinul securităţii europene, notează Agerpres.

Tema paradei militare de pe Champs-Elysees din acest an este „Redeşteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

O nouă reuniune a Coaliției de Voință

Pe agenda vizitei se află şi participarea preşedintelui Nicuşor Dan la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, format lansat în 2025 şi coordonat de Republica Franceză şi de Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, care reuneşte 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanţii solide de securitate.

Coaliţia urmăreşte să contribuie, după încheierea unui acord între părţile implicate în conflict, la menţinerea păcii şi la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

În intervenţia sa, preşedintele Nicuşor Dan va evidenţia legătura directă dintre securitatea Ucrainei şi securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO şi al Uniunii Europene, a precizat Administraţia Prezidenţială. Şeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esenţial pentru stabilitatea şi securitatea întregii regiuni.

Totodată, preşedintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziţie de forţă, astfel încât pacea obţinută să fie una durabilă şi justă. În acest context, Coaliţia de Voinţă este chemată să joace un rol esenţial în implementarea unor garanţii de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic şi a întregului spaţiu euroatlantic, mai arată sursa citată.

Un nou sprijin pentru Ucraina

Summitul Coaliţiei de Voinţă va avea loc luni după-amiază la Hôtel national des Invalides, o instituţie militară prestigioasă din inima capitalei franceze, pentru a spori „sprijinul acordat Ucrainei şi presiunea asupra Rusiei”, înaintea unei cine la Palatul Élysée, a subliniat preşedinţia franceză.

Această întâlnire are un triplu obiectiv, a explicat ministrul afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, pentru ziarul "Ouest-France": sprijinul acordat Ucrainei, în special în materie de apărare antiaeriană în faţa bombardamentelor ruseşti, accentuarea presiunii asupra Moscovei cu un al 21-lea pachet de sancţiuni europene care ar trebui adoptat luni şi pregătirea păcii şi definirea garanţiilor de securitate care vor fi indispensabile pentru a preveni orice nouă agresiune.

Reuniunea coaliţiei trebuie să amplifice un „moment foarte puternic de reconvergenţă şi unitate transatlantică”, dar şi de „dinamici mai favorabile pe teren pentru Ucraina”, a subliniat Palatul Élysée.

Preşedintele Donald Trump, care multă vreme a fost mai receptiv la omologul său rus Vladimir Putin decât la Volodimir Zelenski, s-a arătat mai dispus să sprijine Ucraina la summitul G7 de la Evian din iunie şi la cel al NATO de săptămâna trecută de la Ankara.

Ucraina a schimbat, de asemenea, balanţa de putere în faţa Rusiei prin lovituri aproape zilnice asupra rafinăriilor şi depozitelor sale de petrol, care îi perturbă aprovizionarea şi generează grave penurii de combustibil. De asemenea, ea desfăşoară o contraofensivă în Crimeea.

Armata rusă, la rândul său, stagnează în Donbas (estul Ucrainei), în ciuda unui bilanţ colosal de 1.000 de morţi şi răniţi pe zi, conform estimărilor occidentale, chiar dacă Kievul este încă "departe de un punct de cotitură în război", potrivit comandantului-şef al forţelor ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Liderii Coaliţiei se vor concentra în special asupra cooperării în domeniul „apărării antiaeriene şi antibalistice”, cu producţia de armament sub licenţă în Ucraina.

Forţa multinaţională pentru Ucraina, care urmează să fie desfăşurată pe teren odată ce armele vor tăcea, va începe, de asemenea, exerciţii, mai ales că dispune acum de un „stat major operaţional” lângă Paris, având ca „imperativ” să-şi demonstreze „credibilitatea” şi să „arate Rusiei că toţi actorii săi sunt gata să se angajeze”. Aceste exerciţii vor avea loc în afara Ucrainei atât timp cât „condiţiile pentru o desfăşurare efectivă nu sunt îndeplinite”, a precizat totuşi Palatul Elysée.

Volodimir Zelenski, care va ocupa marţi, un loc în tribuna de onoare a paradei militare alături de germanul Friedrich Merz şi de spaniolul Pedro Sanchez, va sosi la Paris după ce a anunţat duminică o remaniere a guvernului său, inclusiv plecarea prim-ministrei Iulia Svîrîdenko.

Între timp, Rusia continuă aproape zilnic atacurile aeriene asupra Ucrainei, care au provocat încă patru morţi în noaptea de sâmbătă spre duminică. La începutul lunii iulie, 30 de persoane au fost ucise de rachetele lansate asupra Kievului.