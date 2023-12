Netanyahu, despre războiul Israel-Hamas: „Nimic nu ne va opri. Israelul va continua războiul până la victorie”

„Vom continua până la final. Nu există nicio îndoială. Spun acest lucru şi în lumina marii suferinţe” cauzate de pierderile militare, dar şi „în lumina presiunilor internaţionale”, a afirmat Netanyahu în cursul unei vizite la o bază militară în sudul Israelului. „Nimic nu ne va opri. Vom merge până la capăt, până la victorie, nimic mai puţin”, a adăugat el.

Prime Minister Netanyahu then held a dialogue with conscripts and reservists serving in the unit.

Later, the Prime Minister visited the IDF Armored Corps 460 Brigade where he was briefed by its commanders on its operational activity during the fighting. pic.twitter.com/YiJ4bTNu3q