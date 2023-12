Familia ostaticului cu origini româneşti Tal Haimi, anunţată că acesta a fost ucis la 7 octombrie. A lăsat în urmă trei copii

Tal Haimi, un bărbat de 41 de ani care are și cetățenie română datorită bunicilor, originari din țara noastră, a fost răpit și ucis încă din 7 octombrie, în atacul brutal al Hamas asupra Israelului.

Viața familiei Haimi a luat o întorsătură dramatică în acel șabat negru de 7 octombrie, când sute de teroriști Hamas au năvălit în sudul Israelului, unde au ucis peste 1.200 de oameni și au răpit alte sute.

Familia lui Tal Haimi a fost informată, miercuri seară, despre uciderea acestuia în atacul brutal și surprinzător din 7 octombrie.

Cu doar trei luni în urmă, Tal și-a pierdut mama, Esti, după o luptă cu o boală gravă. El și-a lăsat în urmă soția sa însărcinată, Ella, și trei copii - gemeni de 9 ani și un băiat de 6 ani, pe tatăl său Zohar și pe sora sa Or, scrie The Times of Israel.

„Familia și prietenii săi spun că era întotdeauna primul care ajuta, dădea o mână de ajutor și insufla calm și încredere tuturor celor din jurul său”, au precizat reprezentanții kibuțului.

Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, are dublă cetățenie, israeliană și română, datorită bunicilor paterni emigrați din România după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Rezervist în Divizia Gaza și membru în unitatea de apărare a kibuț-ului în care locuia, Nir Yitzhak, Tal a ieșit grăbit pe ușă înainte de ora 7:00, imediat ce s-a dat alarma.

În următoarele ore a schimbat câteva mesaje cu soția lui și i-a cerut să se baricadeze în casă împreună cu cei trei copii.

Ella Haimi: „Pe la 12 jumate i-am scris pe WhatsApp să-i cer noutăți, dar mesajul meu n-a mai ajuns la el. Atunci mi-a trceut prin cap gândul că ceva nu e în regulă. Mai târziu, ceilalți din echipa de protecție a kibuț-ului s-au întors, au luat legătura cu familiile, numai Tal nu. Abia pe seară, când armata ne-a strâns pe toți la un loc în clădirea școlii, mi s-a spus că Tal nu e de găsit”.

Potrivit presei israeliene, se crede că trupul său este deţinut de terorişti în Fâşia Gaza. El fusese iniţial dat dispărut, apoi autorităţile israeliene au anunţat că este ostatic în Fâşia Gaza.

Soţia sa, Ella Haimi, venise la sfârşitul lunii octombrie în România şi s-a întâlnit cu diverşi oficiali, între care Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului, pentru a cere ajutor autorităţilor române de a sprijini eforturile pentru eliberarea ostaticilor duşi în Gaza.

MAE de la Bucureşti a anunţat la 2 decembrie că autorităţile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dublă cetăţenie, israeliană şi română, ostatic în Fâşia Gaza. În acel moment, trei persoane cu dublă cetăţenie, israeliană şi română, se mai aflau ostatice în Fâşia Gaza, preciza MAE, conform News.ro.

