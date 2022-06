NATO invită oficial Finlanda şi Suedia să devină membre ale Alianței

”Astăzi ( miercuri - n.red.), am decis să invităm Finlanda şi Suedia să devină membre NATO şi am convenit să semnăm Protocoalele de Aderare”, se arată în declaraţie, conform CNN.

”Aderarea Finlandei şi Suediei le va face mai sigure, NATO va fi mai puternică şi zona euro-atlantică mai sigură. Securitatea Finlandei şi a Suediei este de o importanţă directă pentru Alianţă, inclusiv în timpul procesului de aderare”, se mai precizează în declaraţie, notează News.ro.

Astăzi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că, în urma invitaţiei, ”avem nevoie de un proces de ratificare în 30 de Parlamente; procesul durează întotdeauna, dar mă aştept, de asemenea, să meargă destul de repede, deoarece aliaţii sunt pregătiţi să încerce să grăbească acest proces de ratificare, astfel încât să aibă loc cât mai repede posibil”.

#NATO leaders have just agreed our new Strategic Concept, the blueprint for our Alliance in a more competitive world. #NATOSummit #Madrid https://t.co/asolkHK5I8