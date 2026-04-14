Autoritățile locale au intrat marți în imobil, cu executorul judecătoresc, pentru a-l scoate pe fostul proprietar, însă eliberase clădirea. Acesta a transmis că primăria face un abuz, deoarece el a contestat în instanță decizia de evacuare.

Locuinţa imensă cu două etaje aflată în centrul Timișoarei a fost retrocedată în anii '90 unui clan de romi. De-a lungul timpului, casa a avut mai mulți proprietari. Judecătorii au anulat contractele de vânzare-cumpărare, așa că primăria a reușit să recupereze clădirea în 2023.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei: „A mai durat încă doi ani și jumătate pentru un proces de evacuare, care a fost tot tergiversat. Au intrat cu acte false în posesia acestei clădiri, a fost o retrocedare fictivă, au continuat cu vânzări și donaţii."

Proprietarii susţin că au investit în reamenajarea vilei două milioane de euro. Au folosit marmură şi foiţă de aur pentru ornamente. Tot ei anunţă că au contestat în instanță decizia de executare.

Teodor Marcel Căldăraș, liderul comunității rrome din Timișoara: „Casa asta n-o fost naționalizată niciodată. Casa asta nu o fost niciodată la statul român. Și în al doilea rând există moștenitorii de la cine s-a cumpărat casa, există toată documentația, dar nu știm de ce s-a anulat."

Acum, autoritățile locale vor să facă aici o grădiniță. Curtea are 1.200 de metri pătraţi.

Aceasta este prima vilă recuperată de primărie din peste o sută de construcţii, ocupate abuziv sau cu acte falsificate.