Moscova foloseşte o fotografie slovenă din 2010 pentru a acuza Kievul de pregătirea unei „bombe murdare”

Slovenia a declarat miercuri că una dintre imaginile pe care Rusia le-a folosit pentru a susține că Ucraina intenționează să detoneze o „bombă murdară” este o fotografie veche cu detectoare de fum făcută în Slovenia.

„Fotografia folosită de Ministerul rus de Externe în postarea sa pe Twitter este o fotografie ARAO (agenția slovenă de gestionare a deșeurilor nucleare) din 2010”, a confirmat miercuri pentru AFP Dragan Barbutovski, consilier al premierului sloven Robert Golob, scrie The Defense Post.

???? Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK