O bază militară abandonată a soldaților ruși deține secretele retragerii din Ucraina. Ce detalii dezvăluie documentele găsite

Soldații ruși au ocupat atunci un service auto de la marginea orașului, care a devenit centru de comandă în regiune. O ușă de oțel marcată drept „Grupul de comandă” era intrarea către buncăr.

Abandoned Russian base holds secrets of retreat in Ukraine - When Russian troops fled the Ukrainian town of Balakliia last month, they left behind thousands of documents that detail the inner workings of the Russian war machine. #news pic.twitter.com/nAi2iRcIXP