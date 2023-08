Un bărbat a fost înjunghiat la British Museum, în Londra. Turiștii au fost evacuați

Turiștii au fost evacuați din celebrul muzeu în urma incidentului.

Oamenii ar fi fost scoși afară la doar câteva minute după ce au intrat.

Bărbatul, care se afla la coadă, a comis atacul cu un cuțit. Incidentul nu este catalogat ca un act terorist.

Muzeul ar urma să rămână închis până miercuri.

Various roads closed around the British Museum

Reports of a stabbing there this morning.

Local Police say a suspect has been arrested and that they are “dealing with it”@LBC @LBCNews pic.twitter.com/8IHgf4lcuX