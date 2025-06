Momentul în care o jurnalistă australiană este împușcată de poliția din LA, în timp ce transmitea în direct de la proteste

Duminică, autoritățile americane - inclusiv Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) și trupele Gărzii Naționale - s-au ciocnit cu protestatarii care manifestau împotriva măsurilor dure anti-imigrație impuse de Donald Trump, relatează The Guardian.

Departamentul australian pentru Afaceri Externe și Comerț (DFAT) a emis un comunicat în care a condamnat incidentul, subliniind că „toți jurnaliștii trebuie să își poată desfășura munca în siguranță”. „Australia susține libertatea presei și protejarea jurnaliștilor”, se precizează în declarație.

Lauren Tomasi, corespondenta postului Nine News în SUA, relata din mijlocul protestului când a fost rănită. „După ore de tensiune, situația a degenerat rapid. LAPD a intervenit călare, trăgând cu gloanțe de cauciuc în protestatari”, a spus ea în direct. La câteva secunde, un glonț de cauciuc a lovit-o în picior. În imagini se vede cum un polițist țintește spre ea și cameraman, apoi trage.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News

