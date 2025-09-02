Momentul în care mai multe obiecte „misterioase” au fost aruncate de la o fereastră a Casei Albe. VIDEO

Mai multe obiecte misterioase au fost aruncate recent pe una dintre ferestrele Casei Albe, conform unui videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare în weekendul trecut.

Imaginile surprind o persoană care aruncă în mod repetat obiecte de la o fereastră de la etaj.

Why were people throwing objects out of the White House windows? What exactly is going on? pic.twitter.com/YoE82onMQt — Ariana ???????? (@ArianaAriana65) September 1, 2025

Persoana din spatele acestui incident a fost un antreprenor care efectua lucrări de întreținere în timp ce președintele Trump era plecat, a declarat un oficial de la Casa Albă, relatează New York Post.

Nu este clar deocamdată ce erau exact obiectele respective sau de ce au fost aruncate pe fereastră.

Internauții au speculat că acestea proveneau din Dormitorul Lincoln de la Casa Albă.

Trump a declarat anterior că baia „remodelată groaznic” a Dormitorului Lincoln era printre camerele pe care intenționa să le renoveze de când s-a mutat înapoi la Washington, DC.

„Vom renova baia Lincoln, care era în stil Art Deco,” a spus Trump luna trecută, adăugând: „O facem de-a dreptul incredibilă.”

Trump a dezvăluit și planuri pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă, finanțată privat, în valoare de 200 de milioane de dolari, care este așteptată să fie finalizată înainte de încheierea mandatului său, la începutul anului 2029.

Sala de bal, denumită „White House State Ballroom”, va avea o suprafață de 90.000 de metri pătrați și va fi amplasată în aripa de est, având o capacitate de 650 de persoane.

