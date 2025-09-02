Momentul în care mai multe obiecte „misterioase” au fost aruncate de la o fereastră a Casei Albe. VIDEO

Stiri externe
02-09-2025 | 23:11
Obiecte geam Casa Albă
X/ Ariana

Mai multe obiecte misterioase au fost aruncate recent pe una dintre ferestrele Casei Albe, conform unui videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare în weekendul trecut.

autor
Claudia Alionescu

Imaginile surprind o persoană care aruncă în mod repetat obiecte de la o fereastră de la etaj.

Persoana din spatele acestui incident a fost un antreprenor care efectua lucrări de întreținere în timp ce președintele Trump era plecat, a declarat un oficial de la Casa Albă, relatează New York Post.

Nu este clar deocamdată ce erau exact obiectele respective sau de ce au fost aruncate pe fereastră.

Citește și
aisberg
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează

Internauții au speculat că acestea proveneau din Dormitorul Lincoln de la Casa Albă.

Trump a declarat anterior că baia „remodelată groaznic” a Dormitorului Lincoln era printre camerele pe care intenționa să le renoveze de când s-a mutat înapoi la Washington, DC.

Vom renova baia Lincoln, care era în stil Art Deco,” a spus Trump luna trecută, adăugând: „O facem de-a dreptul incredibilă.”

Trump a dezvăluit și planuri pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă, finanțată privat, în valoare de 200 de milioane de dolari, care este așteptată să fie finalizată înainte de încheierea mandatului său, la începutul anului 2029.

Sala de bal, denumită „White House State Ballroom”, va avea o suprafață de 90.000 de metri pătrați și va fi amplasată în aripa de est, având o capacitate de 650 de persoane.

Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”

Sursa: New York Post

Etichete: casa alba, fereastra, obiecte,

Dată publicare: 02-09-2025 23:07

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează
Stiri externe
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează

Un aisberg uriaş, care s-a desprins din Antarctica în urmă cu 39 de ani şi a fost la un moment dat cel mai mare din lume, este în curs de topire în apele mai calde, conform oamenilor de ştiinţă.

Iranul dispus să negocieze cu SUA pe tema nucleară, dar exclude discuțiile despre rachetele balistice
Stiri externe
Iranul dispus să negocieze cu SUA pe tema nucleară, dar exclude discuțiile despre rachetele balistice

Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuţie privind programul său de rachete balistice, a afirmat marţi secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării.

Donald Trump, prima apariție publică după zvonurile că ar fi murit: „Am avut un weekend activ”
Stiri externe
Donald Trump, prima apariție publică după zvonurile că ar fi murit: „Am avut un weekend activ”

Donald Trump a reacționat la zvonurile de pe internet potrivit cărora ar fi murit. Președintele SUA a ținut să sublinieze că a avut un weekend foarte ocupat și că discuțiile despre decesul său sunt minciuni.

 

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție
Stiri externe
Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție

Donald Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Declarațiile președintelui SUA vine în contextual în care ultimatumul pe care i l-a dat șefului de la Kremlin legat de războiul din Ucraina a expirat.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28