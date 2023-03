Momentul atacului din Hamburg. Criminalul ar fi un fost membru al comunității Martorii lui Iehova | VIDEO

Din primele informații, atacatorul s-ar fi sinucis. Polițiștii nu știu deocamdată ce l-a determinat pe individ să recurgă la acest gest.

Primele împușcături au răsunat joi seară, în jurul orei 9, într-un cartier de la marginea orașului Hamburg. Un martor a filmat momentul în care trăgătorul a deschis focul prin fereastra unei clădiri care aparținea cultului Martorii lui Iehova.

Martor: „Locuiesc aici în zonă și am auzit mai multe împușcături puternice. Așa că m-am dus la fereastră să vad ce se întâmplă. Apoi am văzut că un bărbat înarmat trăgea pe fereastră. Și am început să filmez. La început nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă”.

Atacatorul a intrat apoi în clădire, iar împușcăturile au continuat. În acest timp, afară au început să sosească și polițiștii, alertați de un echipaj care era în apropiere când a început masacrul.

Martor: „Mă pregăteam să chem poliția, când zeci de mașini de poliție au început să ajungă la locul faptei, au închis zona și au intrat în clădire”.

Primii polițiști care au ajuns la locul atacului au fost întâmpinați de imagini de groază.

Holger Vehren, purtător de cuvânt al poliției din Hamburg: „Polițiștii care au intrat acolo au găsit și mai multe persoane care erau grav rănite, altele au fost împușcate mortal. Ofițerii au auzit apoi o altă împușcătură la etajul clădirii și au urcat imediat și au găsit acolo o altă persoană împușcată”.

Gregor Miesbach, martor: „Am văzut oameni scoși afară și, în total, cred că am auzit vreo 25 de împușcături, cel puțin. Și, după ce a ajuns poliția aici, nu s-a mai auzit nimic multă vreme. Apoi, după vreo cinci minute, am auzit o singură împușcătură”.

Potrivit presei germane, atacatorul s-ar fi sinucis la finalul sângerosului atac. Publicația "Der Spiegel" scrie că ar fi vorba despre un fost membru al comunității Martorii lui Iehova, însă autoritățile au fost destul de zgârcite, până acum, în ceea ce privește informațiile oficiale.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 10-03-2023 13:32