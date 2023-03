Atac armat în orașul german Hamburg. Mai multe persoane au fost ucise | VIDEO

Potrivit publicaţiei Bild, șapte persoane au fost ucise și cel puțin alte opt au fost rănite.

Sunt și răniți în stare gravă, potrivit anchetatorilor.

„Toți cei decedați prezintă răni prin împușcare”, a spus un purtător de cuvânt al poliției.

Atacatorii au fugit de la locul faptei, relatează Focus Online.

La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe.

#BREAKING: Active Shooter Situation In Hamburg, Germany, Leaves Several Dead, Others Wounded. #BreakingNews pic.twitter.com/SgKKnBnoVr