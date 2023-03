Cel puțin șapte persoane au fost ucise în atacul din Hamburg, alte 25 sunt rănite. Poliția nu crede că este un act terorist

Din primele informații, atacatorul a fost ucis. Polițiștii nu știu deocamdată ce l-a determinat pe individ să recurgă la acest gest.

O înregistrare suprinde un individ care pare că se află în afara clădirii în care au fost găsite victimele, și care trage prin fereastră, în interior. Martorul care a filmat totul cu telefonul mobil povestește îngrozit că, în primă fază, nici nu a realizat ce se întâmplă.

Martor: „Locuiesc aici în zonă și am auzit mai multe împușcături puternice. Așa că m-am dus la fereastră să vad ce se întâmplă. Apoi am văzut că un bărbat înarmat trăgea pe fereastră. Și am început să filmez. La început nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă”.

Atacul s-a petrecut joi seară, puțin după ora 21.00, la o bisercă care aparține cultului Martorii lui Iehova. Din primele informații, un individ înarmat a deschis focul asupra oamenilor care se aflau la rugăciune. Primii polițiști care au ajuns la locul atacului au fost întâmpinați de imagini de groază.

Holger Vehren, purtător de cuvânt al poliției din Hamburg: „Polițiștii care au intrat acolo au găsit și mai multe persoane care erau grav rănite, altele au fost împușcate mortal. Ofițerii au auzit apoi o altă împușcătură la etajul clădirii și au urcat imediat și au găsit acolo o altă persoană împușcată”.

Sunt „indicii că autorul atacului ar fi printre cei morţi” - a mai declarat reprezentantul poliției din Hambrug.

Holger Vehren, purtător de cuvânt Poliția din Hamburg: „Nu avem nicio indicație în acest moment că atacatorul ar fi fugit, credem mai degrabă că se află în interiorul clădirii, probabil chiar să fie printre morți”.

Cu toate acestea polițiștii au împânzit zona, iar autoritățile au alertat populația din apropiere și le-au cerut oamenilor să rămână în case.

Martorii spun că s-au auzit 12 focuri de armă. Poliţia nu vorbeşte despre un atac terorist, ci mai degrabă de o crimă în masă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 10-03-2023 07:04