„Nu mai am vârsta necesară pentru a mă gândi la viitor. Pentru mine, prezentul este cel mai important”, a declarat jucătorul în vârstă de 41 de ani jurnaliştilor care au insistat să le dezvăluie intenţiile sale, după ce, în această vară, anunţase că acest sezon va fi „probabil” ultimul din cariera sa, potrivit News.ro.

Declarându-se gata să părăsească Seleçao imediat ce conducerea echipei va dori acest lucru, el a lăsat să se înţeleagă că îşi va anunţa plecarea înainte de a disputa ultimul său meci cu banderola de căpitan şi cu legendarul număr 7 al echipei Portugaliei.

De asemenea, el şi-a confirmat obiectivul de a atinge pragul de 1.000 de goluri, având deja 979 în toate competiţiile. „Am spus deja că vreau să ajung acolo şi voi ajunge, dar nu este o obsesie”, a asigurat el miercuri, precizând că i-ar plăcea să atingă acest prag în tricoul naţionalei Portugaliei. „Ar fi cireaşa de pe tort... Să înscriu al 1.000-lea gol cu naţionala ar încorona o frumoasă poveste”, a spus el.

Descriind sosirea noului selecţioner Jorge Jesus drept „începutul unei noi ere”, Cristiano Ronaldo a afirmat că antrenorul în vârstă de 72 de ani, cu care a lucrat anul trecut la clubul saudit Al-Nassr, este „alegerea perfectă” pentru a-l înlocui pe spaniolul Roberto Martinez.

Câştigătoare a Ligii Naţiunilor în 2019 şi 2025, Portugalia va debuta în noua ediţie a competiţiei joi, la Lisabona, împotriva Ţării Galilor. Jorge Jesus a confirmat că Ronaldo, căpitanul său, va fi titular: „Va juca mâine şi sper să înscrie imediat unul sau două goluri, apoi îl voi scoate de pe teren”, a declarat selecţionerul.