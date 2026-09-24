Liderul ucrainean a avertizat că războiul se răspândește dincolo de granițele Ucrainei și că militari din zeci de țări, inclusiv din Coreea de Nord, luptă alături de forțele ruse.

Liderul de la Kiev cere măsuri de detensionare înainte de venirea iernii, dar amenință cu represalii dacă Moscova continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Între timp, Washingtonul confirmă că Vladimir Putin a fost invitat la următorul summit G20, organizat în decembrie în Miami, unde va fi prezent și Zelenski.

De la tribuna Organizației Națiunilor Unite, Volodimir Zelenski a lansat un apel către 47 de state ai căror cetățeni, spune el, au ajuns să lupte de partea Rusiei în Ucraina. A menționat printre altele Coreea de Nord, Ghana, Nepal, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba și Africa de Sud.

Volodimir Zelenski: „(Putin) este pacientul zero, cel de la care această idee a războiului nu încetează să se răspândească. De aceea, pacientul zero trebuit oprit!”

Președintele ucrainean a mai spus că se așteaptă la o iarnă dificilă.

Volodimir Zelenski: „Dacă Rusia continuă să ne atace sistemul energetic și infrastructura de încălzire, ucrainenii sunt conștienți că această iarnă ar putea fi foarte dificilă pentru noi. În replică, nu vom avea de ales și va trebui să facem ca și pentru Rusia să fie o iarnă dureroasă. Tocmai de aceea sunt importante măsuri de detensionare, iar acestea trebuie luate înainte de venirea iernii”.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Nu avem de gând să facem o pauză în operațiunea noastră militară specială pe durata negocierilor, indiferent de formatul acestora”.

După o întâlnire cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, secretarul de stat american, Marco Rubio, a făcut un anunț surprinzător despre Vladimir Putin.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Pentru a soluționa problemele, trebuie să te întâlnești cu oamenii cu care ești în dezacord sau cu care ai putea avea divergențe. Din acest motiv, l-am invitat pe președintele Putin la summitul G20. Considerăm că aceasta este o ocazie pentru el să discute nu doar cu președintele (Trump), ci și cu alți lideri mondiali. Sperăm că (Putin) va accepta invitația. Va fi o ocazie în decembrie, dacă acceptă să vină”.

Mark Stone, corespondent Sky News: „Ultima dată când Vladimir Putin a fost invitat la un summit G20 a fost în 2019, în Japonia. Așadar, această invitație este una semnificativă. Ce este interesant este că Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, va fi și el prezent la summitul G20 de la Miami. Așadar, s-ar putea ca acesta să fie momentul în care cei doi lideri, Putin și Zelenski, să discute în sfârșit față în față”.