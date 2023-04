Miniștrii G7, avertisment dur: Țările care ajută Rusia în Războiul din Ucraina să plătească ”scump”

Reuniţi de duminică la Karuizawa, într-o regiune muntoasă japoneză, şefii diplomaţiilor principalelor ţări industrializate se angajează într-un acord prin care ţările care furnizează o asistenţă Rusiei în Războiul din Ucrainasă plătească ”scump”, relatează News.ro care citează AFP.

Ei s-au angajat totodată să continue să-şi ”intensifice” sancţiunile impuse Rusiei şi eforturile în vederea ocolirii acestora de către ţări terţe.

Ei denunţă în comunicatul final al reuniunii drept ”inacceptabilă și iresponsabilă” retorica nucleară a Rusiei şi ameninţarea de a desfăşura armament nuclear în Belarus.

Statele membre G7 - Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite - avertizează de asemenea Beijingul împotriva ambiţiilor sale militare la Marea Chinei de Sud şi subliniază poziţia neschimbată cu privire la Taiwan, în pofida unor reacţii în urma unor declaraţii recente ale preşedintelui francez Emmanuel Macron pe această temă.

În urma unei vizite de stat în China, la începutul lui aprilie, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat presei că Uniunea Europeană (UE) nu trebuie să fie prinsă în ”crize care nu sunt ale sale”, referindu-se la Taiwan, iritându-i pe unii aliaţi ai Franţei, înaintea reuniunii de la Karuizawa.

”Nu există o schimbare în poziţiile de bază ale membrilor G7 cu privire la Taiwan”, asigură miniştrii de Externe ai G7 în acest comunicat comun, în care apreciază drept ”indispensabilă” menţinerea păcii şi stabilităţii în Strâmtoarea Taiwan.

Ministrul francez de Externe Catherine Colonna şi omologii săi au depus eforturi, în cele două zile de discuţii în Japonia, să-şi minimizeze divergenţele.

”Declaraţia comună” a şefilor diplomaţiilor din G7 adoptă un limbaj ferm împotriva Beijingului.

Ei evocă în acest text ”îngrijorări” ale G7 cu privire la ”expansiunea continuă şi accelerată a arsenalului nuclear al Chinei”, pe care o îndeamnă la ”stabilitate printr-o transparenţă mai mare” asupra armamentului său nuclear.

Fără să citeze China, ei se angajează în această ”Declaraţie Comună” să-şi consolideze cooperare împotriva ”coerciţiei economice”, care constă în restrângerea comerţului sau investiţiilor externe în scopuri politice.

Avertismentul împotriva susţinerii Rusiei în Ucraina - care nu menţionează China - este un ecou al avertismentelor repetate ale unor oficiali din Occident adresate Beijingului să nu furnizeze armament Rusiei.

Discuţiile au fost în mod clar dominate de Războiul rus în Ucraina şi ambiţiile Chinei în regiunea Asia-Pacific, însă miniştrii de Externe din G7 au abordat de asemenea multe alte probleme şi crize politice internaţionale.

Ei au îndemnat Coreea de Nord ”să se abţină” de la noi teste nucleare şi tiruri de rachete balistice.

Ei au condamnat ”cu forţă” confruntările armate care au izbucnit sâmbătă în Sudan şi au îndemnat la ”înceraea imediată” a acestora.

