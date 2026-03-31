Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis că nu are noutăți despre ajutorul de 90 de miliarde de dolari promis Kievului. Cauza este în continuare veto-ul premierului maghiar Viktor Orban. Acesta are propriile probleme acasă, unde au apărut noi dovezi despre legăturile ministrului de Externe maghiar cu oficiali ruși.

12 miniștri de Externe europeni, alături de alți oficiali, au ajuns cu trenul la Kiev, pentru a participa la comemorarea atrocităților comise de ruși în timpul ocupației de o lună a orașului Bucha, în 2022. După recucerirea localității, autoritățile ucrainene au găsit peste 400 de cadavre ale unor localnici executați.

Pe de altă parte, în ultimele zile, ucrainenii au reușit să încheie mai multe acorduri bilaterale cu state din Orientul Mijlociu, pe probleme de apărare. Asta, în condițiile în care, potrivit presei americane, Donald Trump și-a pierdut interesul pentru conflictul din Ucraina.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Statele Unite se concentrează pe Orientul Mijlociu. Asta înseamnă că vor reduce ajutorul militar acordat Ucrainei. Al doilea punct: sancțiunile sunt ridicate parțial, iar în orice caz economia (rusă) a început să crească, astfel că văd doar beneficii pentru Rusia”.

Kremlinul a beneficiat și de pe urma relației apropiate pe care a avut-o cu Budapesta. După ce ministrul maghiar de Externe a fost acuzat că dă raportul rușilor înainte și după reuniunile la nivel înalt ale Uniunii Europene, au apărut și înregistrări în care discută cu oficiali de la Moscova. Într-una dintre ele, ministrul rus de externe Lavrov îi cere omologului său maghiar să intervină în favoarea unui oligarh rus și să o scoată pe sora lui de pe lista sancțiunilor Uniunii Europene.

Serghei Lavrov: Uite, te sun la rugămintea lui Alisher și m-a rugat să-ți reamintesc că te ocupai de ceva legat de sora lui.

Péter Szijjártó: Împreună cu slovacii depunem o propunere la Uniunea Europeană pentru a o scoate de pe listă. O vom depune săptămâna viitoare și, cum va începe noua perioadă de revizuire, va fi pusă pe agendă și vom face tot posibilul pentru a o elimina de pe listă.

Ministrul maghiar de Externe a reacționat rapid și, într-un comunicat pe rețelele sociale, a recunoscut că poartă discuții cu rușii, dar a completat că nu e nimic ieșit din comun aici.

Au demonstrat că spun în public același lucru pe care îl spun și la telefon. Bună treabă!, a mai scris Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei.

În acest timp, războiul din Ucraina continuă. Kievul a atacat în această dimineață cea mai mare fabrică de materiale plastice și cauciuc din Rusia, în republica Tatarstan.

Atacul vine după o serie de raiduri cu drone asupra porturilor rusești cheie de la Marea Baltică, Ust-Luga și Primorsk. Acestea au provocat incendii majore la terminale petroliere și au oprit operațiunile de încărcare a petrolului.