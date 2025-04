Miliardarii americani se întorc împotriva lui Donald Trump: Aplicarea noilor taxe vamale duce la un „război nuclear economic”

Miliardarul Bill Ackman, care a susținut candidatura lui Trump la alegerile prezidențiale din 2024, a avertizat duminică că aplicarea noilor tarife vamale este echivalentă cu lansarea unui „război nuclear economic”, scrie CNN.

Într-o postare pe X, Ackman a declarat că „investițiile în afaceri se vor opri, (iar) consumatorii își vor închide portofelele” dacă noile taxe vor intra într-adevăr în vigoare. „Reputația noastră în fața restului lumii va fi grav afectată, iar reabilitarea acesteia va dura ani și chiar decenii”, a adăugat el în postarea sa, care a fost vizualizată de 10,6 milioane de ori.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.

President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical…