Decizia nu are încă o dată stabilită, iar amploarea exactă a reducerilor nu a fost confirmată. Conducerea a cerut liderilor din companie să înceapă pregătirile pentru eventuale concedieri, potrivit surselor Reuters, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Contextul restructurărilor

Dacă se confirmă cifra de 20%, aceste concedieri vor fi cele mai mari de la restructurarea finalului de 2022 – începutul lui 2023, denumită „anul eficienței”. La 31 decembrie, Meta avea aproape 79.000 de angajați.

Anterior, compania a concediat 11.000 de persoane în noiembrie 2022 (aproximativ 13% din forța de muncă) și alte 10.000 de locuri de muncă patru luni mai târziu.

Directorul general Mark Zuckerberg a intensificat investițiile în AI generativă, oferind pachete salariale de sute de milioane pentru cercetători și intenționând să cheltuiască 600 miliarde dolari până în 2028 pentru centre de date.

Recent, Meta a achiziționat platforma Moltbook și startup-ul chinez de AI Manus, cheltuind peste 2 miliarde de dolari. Zuckerberg a spus că proiectele care necesitau echipe mari pot fi acum realizate de o singură persoană talentată, grație AI.

Planurile Meta reflectă un trend mai larg în marile companii tech din SUA. Directorii invocă îmbunătățirile sistemelor AI drept motiv pentru reducerea personalului. În ianuarie, Amazon a anunțat concedierea a 16.000 de angajați, aproape 10% din forța sa de muncă.