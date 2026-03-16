Anunțul vine după ce au convenit deja asupra celei mai mari eliberări de rezerve din istorie, a declarat luni directorul executiv Fatih Birol, citat de Reuters.

Potrivit lui Birol, petrolul din rezervele AIE circula deja în Asia după ce ţările au decis să pună la dispoziţie 400 de milioane de barili de ţiţei, pe fondul creşterii preţurilor petrolului în urma războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului.

„Volumul ofertei de petrol care este acum indisponibil este deja mai mare decât pierderea de aprovizionare din timpul şocului petrolier din 1973 şi mai mare decât oricare dintre marile perturbări la care am asistat de atunci”, a menţionat Birol.

„În ciuda acestei eliberări masive, mai avem încă multe stocuri rămase. Această eliberare actuală a stocurilor, odată finalizată, va reduce stocurile de urgenţă din ţările AIE cu doar aproximativ 20%”, a declarat Birol într-o declaraţie video.

Birol a precizat că rămân încă peste 1,4 miliarde de barili în rezervele de urgenţă de petrol ale membrilor AIE.

AIE, creată în 1974 după criza petrolului din 1973, reuneşte 32 de ţări de pe toate continentele.

Preţurile petrolului au scăzut luni, pe fondul atacurilor asupra producţiei petroliere din Golf şi al apelului preşedintelui american Donald Trump la eforturi globale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, care este o cale navigabilă critică pentru o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze.