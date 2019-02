Masacru în favelele din Rio. Cel puţin 13 morţi, într-o bătălie între poliţie şi bande

Cel puţin 13 persoane au fost ucise în schimburi de focuri vineri în cursul unei operaţiuni a poliţiei în favele situate aproape de centrul oraşului Rio de Janeiro, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP.

Serviciile de sănătate municipale au declarat că ''14 persoane atinse de gloanţe'' au fost aduse la spitalul Souza Aguiar, în centrul oraşului Rio, ''dintre care 13 deja moarte şi una rănită, în stare gravă''.

Poliţia militară a confirmat pe Twitter că agenţi ai săi ''au împuşcat 12 criminali'' în cursul unei operaţiuni în favelele Fallet, Fogueteiro şi Coroa, toate aproape de cartierul Santa Teresa, situat pe o colină care domină centrul Rio.

Forţele de securitate au intervenit din cauza ''focurilor de armă provocate de conflicte între grupuri criminale'', a precizat poliţia.

Într-o înregistrare video postată pe site-ul ziarului local O Dia pot fi văzute imagini cu poliţişti care încarcă corpurile celor ucişi într-un vehicul.

Um vídeo enviado para o WhatsApp do DIA (21) 98762-8248 mostra policias militares recolhendo corpos no Morro do Fallet. Há pelo menos 13 mortos, segundo a PM. pic.twitter.com/A9mGoOysVa