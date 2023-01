Mărturii din Nikopol, orașul ucrainean în care nimeni nu intră. "Zilnic, pe deasupra casei zboară proiectile"

Pentru că pericolul unui nou atac este iminent, accesul în Nikopol este permis de poliţie şi armată doar celor care îşi au domiciliul în acest oraș şi care dovedesc cu acte acest lucru, transmite trimisul Agerpres în Ucraina.

La intrările în localitate sunt amplasate numeroase posturi de control, iar poliţiştii şi militarii interzic intrarea oricărei persoane care nu este locuitor al Nikopolului.

Pentru jurnalişti, accesul este permis doar însoţiţi de reprezentanţii administraţiei locale, în urma unor verificări amănunţite.

Sirenele se aud aproape continuu în localitate. Autorităţile transmit permanent avertizări cu privire la lansarea de atacuri de artilerie sau aeriene, iar oamenii sunt disperaţi.

"În fiecare zi trag. Este insuportabil"

Spre exemplu, joi, asupra Nikopolului au fost lansate nu mai puţin de 56 de atacuri de artilerie, ceea ce face viaţa localnicilor imposibilă.

"În fiecare zi trag. Eu locuiesc aici şi în fiecare zi pe deasupra casei zboară proiectile. Permanent nu pot dormi. Alerg tot timpul încolo şi încoace. Toate ferestrele sunt acoperite cu folii de plastic şi placaje din lemn. Este insuportabil. Nu ne mai ţin nervii", a declarat o femeie, care a ajuns, vineri, la centrul social din Nikopol pentru a beneficia de ajutoarele acordate de primărie.

Alla Sîrotenko este adjunctul şefului Administraţiei Rationale Militare din Nikopol. Ea susţine că oraşul a avut, până la declanşarea războiului, 110.000 de oameni, însă acum mai are mai puţin de o treime din locuitori.

"Pe partea cealaltă a râului se află oraşul Energodar, care a fost preluat de ocupanţi şi care în fiecare zi lansează atacuri nu doar asupra oraşului Nikopol, ci asupra oraşelor Mariivka, Marhaneţ şi Cervonohrîhorivka. În fiecare zi şi noapte, ne aflăm sub atacurile artileriei. O parte din populaţie a plecat, dar unii au rămas. Nu e de râs. E foarte trist Noi am fi vrut ca locuitorii noştri să se întoarcă la casele lor, pentru ca infrastructura oraşului să se dezvolte şi să trăim cu am trăit până acum", a afirmat Alla Sîrotenko.

Singurele magazine deschise în Nikopol sunt cele alimentare

În oraş mai funcţionează doar magazinele alimentare, însă populaţia este susţinută zilnic cu pachete cu alimente şi produse de primă necesitate oferite de mai multe organizaţii neguvernamentale.

Nikopol este situat la 63 kilometri Sud- Est de Krivoi Rog şi 48 kilometri Sud- Vest de Zaporojie. Oraşul de pe malul drept al Niprului este unul puternic industrializat. În el funcţionează un combinat de topirea a fierului, care este cel mai mare din Europa şi al doilea în lume, dar şi un combinat de ţevi, unul dintre cele mai mari din Europa.

Tot la Nikopol funcţionează un combinat de celuloză, o fabrică de macarale şi una de parbrize.

Oraşul se întinde pe o suprafaţă de 59 de kilometri pătraţi.

