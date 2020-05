Mărturia tulburătoare a unei fetițe de 12 ani cu Covid-19: "Inima începe să moară şi doare"

La Washington, administraţia Trump pregăteşte un plan pe termen lung pentru sancţionarea Chinei, statul pe care preşedintele american vrea să dea vina pentru situaţia dezastruoasă în care se află SUA.

Cu peste 63.000 de decese şi peste un milion de cazuri, America se confruntă cu un val de probleme. În statul Michigan, protestatari înarmaţi au intrat în sediul guvernatorului şi au cerut imperativ deschiderea economiei.

Un raport elaborat de o echipă de specialişti de la Universitatea din Minnesota susţine că epidemia va rămâne printre noi până când 60-70% din populaţia lumii va fi infectată.

O femeie din statul american Massachussets trece printr-o experienţă dureroasă, după ce administratorii unui azil pentru veterani nu au avertizat familiile acestora că a izbucnit un focar de COVID-19. După zile întregi în care nimeni nu i-a răspuns la telefoane, femeia a recurs la o măsură disperată.

Susan Kenney, fiica unui veteran din azil: "Aveam nevoie de răspunsuri, trecuse prea mult timp şi am scris pe marginea maşinii cu carioca: "Este tatăl meu în viaţă? Ruşine să vă fie, au trecut mai bine de 30 de ore". Şi am început să mă plimb pe acolo, aveam nevoie de răspunsuri."

Până la urmă, cineva a contactat-o telefonic şi i-a spus că tatăl ei este încă în viaţă. Nu pentru mult timp, bătrânul veteran a fost diagnosticat la scurt timp cu COVID-19 şi mutat într-un spital, unde a murit câteva zile mai târziu.

Susan Kenney: "Nimeni nu m-a trimis la cineva care mi-ar putea da vreun răspuns..."

Mărturia unei fetițe de 12 ani, infectată cu coronavirus

În Louisiana, o fetiţă de 12 ani a reuşit să supravieţuiască după ce a fost diagnosticată cu o formă gravă a bolii. Când au apărut primele simptome - febră şi dureri acute de stomac - părinţii ei nu au crezut nicio clipă că Juliet e infectată cu noul coronavirus.

Juliet Daily, supravieţuitoare: "Problema e când inima ta... pompează sânge şi când începe să moară şi doare, face ca totul în corpul tău să te doară. Şi nu ştii niciodată ce se întâmplă până când nu e prea târziu sau până când ţi se învineţesc buzele.

Tatăl fetei: Sunt lucruri înfricoşătoare.

Jennifer Daily, mama fetei: Da, acesta a fost primul nostru semnal de alarmă, am ştiut că e ceva serios când s-a învineţit."

În spital, medicii au descoperit că fetiţa suferă de o afecţiune cardiacă din cauza căreia a făcut chiar un infarct, la scurt timp după ce a ajuns la urgenţe. A fost diagnosticată cu COVID-19 şi cu un alt adenovirus. Pentru că nu avea antecedente medicale, medicii au pus afecţiunea pe seama COVID-19. După 10 zile în spital, conectată la aparate, fetiţa a fost externată şi e acum alături de părinţi.

Jennifer Daily, mama fetei: "Îmi imaginam tot felul de lucruri, încercam să-mi imaginez cum va fi viaţa doar cu ceilalţi doi copii ai mei, ce le-aş spune oamenilor dacă mă întrebau câţi copii am? Le spun că am trei copii, dar am pierdut unul, sau le spun că am doar doi copii?"

Scădere economică dramatică din cauza virusului

Economia americană continuă să sufere şi nu dă semne că-şi va reveni prea curând. Pentru prima oară în ultimii 6 ani, Statele Unite au înregistrat o scădere economică cu 4,8 procente în primul trimestru al anului.

Douglas Holtz-Eakin: "Este doar vârful aisbergului. Aceste cifre reflectă doar impactul ultimelor două săptămâni din martie."

Jerome Powell, președintele Rezervei federale: "Cu două luni în urmă, în SUA şomajul era cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, dar între timp a crescut ameţitor şi acum se exprimă în numere cu 2 cifre."

Este şi motivul pentru care puţine state sunt dispuse să respecte criteriile recomandate de echipa de criza a Casei Albe, înaintea unei reporniri a activităţii.

Cea mai importantă condiţie ar fi scăderea continua a cazurilor de infectare pentru 14 zile consecutive. Guvernatorul Californiei se număra printre puţinii care insista pentru prudenţă şi spune că viaţa nu va reveni la normal înainte de apariţia unui vaccin.

Gavin Newsom, guvernator California: "Nici nu se pune problema să punem presiune. Mă tem să nu ştergem cu buretele în doar câteva zile toate câştigurile."

Japonia prelungește restricțiile

În Japonia, unde spitalele sunt încă suprasolicitate, iar medicii lucrează sub presiune ca să trateze numărul tot mai mare de pacienţi internaţi, premierul Shinzo Abe a anunţat că va extinde carantina care ar trebui să se încheie pe 6 mai.

Shinzo Abe: "Cred că va fi dificil să ne întoarcem la vieţile noastre obişnuite după data de 7 mai. Trebuie să ne aşteptăm într-o anumită măsură la o cursă de rezistenţă."

Japonia e în plină stare de urgenţă, iar oamenilor li s-a cerut să stea acasă, dar sunt destui care refuză să facă asta. Mulţi încă mai merg la lucru, în ciuda riscului de infecţie, alţii merg la restaurant, organizează picnicuri în parc sau se îngrămădesc în magazine, fără să ţină cont de distanţarea socială.

Pandemia face ravagii şi în America de Sud

În Brazilia, numai ieri au fost înregistrate 6.300 de noi cazuri de infectare, totalul trecând de 80.000. Şi au murit de Covid mai bine de 5.500 de brazilieni. Controversatul preşedinte Jair Bolsonaro nu este deloc impresionat.

Jair Bolsonaro, preşedintele Braziliei: "Aşa, şi ce dacă? Îmi pare rău, dar ce aţi vrea să fac? Sunt eu Mesia, dar nu fac miracole."

Acum, liderul brazilian încearcă să dea vina pe guvernatori și primari pentru numărul mare de victime. Asta deşi administrația locală a dispus măsuri de distanțarea socială, în timp ce preşedintele nu s-a ferit de mulţimile de oameni. Unul dintre cele mai afectate oraşe braziliene este Manaus, în Amazon. Primarul a spus că pentru luna mai se pregătesc peste 4.000 de funeralii, de patru ori mai multe decât în mod obişnuit.