Trump nu va prelungi ordinul „Stați Acasă”. Bilanțul deceselor ar putea ajunge la 80.000

Statele Unite mai fac un pas pe drumul spre redeschiderea economiei: președintele Donald Trump a anunțat miercuri seară că nu va prelungi recomandarea de a sta acasă - singura măsură, de altfel, impusă de guvernul federal.

De vineri, aceste recomandări de păstrare a distanței sociale rămân în sarcina fiecărui stat în parte.

Asta deși unii specialiști sunt de părere că relaxarea timpurie ar putea aduce un număr mai mare de decese.

Studiile clinice pentru remdesivir au avut rezultate favorabile

În timp ce cursa pentru obținerea unui vaccin eficient împotriva coronavirusului se intensifică, epidemiologul-șef de la Casa Albă, Anthony Fauci, a anunțat că studiile clinice pentru medicamentul rem-desivir au dat rezultate favorabile.

Dr. Anthony Fauci: „Datele arată că "Remdesivir" are un efect clar, semnificativ şi pozitiv în diminuarea timpului de recuperare (al pacienţilor, n.r.). Acest lucru este foarte important.”

Epidemiologul-şef al guvernului american a adăugat că rezultatele studiului nu sunt excepţionale, dar sunt o dovadă solidă a faptului că tratamentul poate funcţiona. Imediat după anunţ, bursele americane au urcat sensibil, semn că piaţa a reacţionat favorabil.

Donald Trump nu va prelungi ordinul „Stați acasă”

Încrezător după veştile bune din ultimele ore, preşedintele Donald Trump a anunţat că nu va mai prelungi ordinul "Staţi Acasă", emis în urmă cu 45 de zile.

Mike Pence, vicepreşedintele Statelor Unite: „Recomandările actuale, cred că putem spune acum, sunt deja încorporate în reglementările pe care le oferim statelor că să redeschidă America. Dar dacă... domnule preşedinte...”

Donald Trump: „Cred că un mod de a spune asta corect e că (recomandările, n.r.) îşi vor pierde din importanţă, pentru că acum se ocupă statele.”

Până la 80.000 de americani vor muri de coronavirus până pe 4 august

Previziunile arată acum că până la 80.000 de americani vor muri de Covid-19 până pe 4 august, însă numărul lor poate creşte.

Dr. Anthony Fauci, Director Institutul de Boli Infecţioase: „Dacă ridicarea restricţiilor nu va reuşi, sau va fi făcută prea devreme, dacă vor reapare focare ce nu pot fi controlate, ar putea fi mult mai multe decese.”

Sunt destui cei care nu respectă regulile de distanţare socială. În cartierul Brooklyn din New York, poliţiştii au fost nevoiţi să intervină pentru a împrăştia câteva zeci de evrei ultraortodocşi, adunaţi în plină stradă la o nuntă.

Pe de altă parte, continuă cursa pentru descoperirea unui vaccin viabil. 7 proiecte au ajuns în faza de testare pe oameni, în Statele Unite, Marea Britanie şi China.

Sute de oameni blocați pe o navă de croazieră

Pentru sute de oameni blocaţi pe o navă de croazieră, în apele Statelor Unite, continuă calvarul.

Chris Holmstrom, corespondent CBS: „În această seară, nava de croazieră Oosterdam a plecat din Los Angeles. Echipajul format din 800 de oameni a fost blocat în apele internaționale timp de 45 de zile. Oamenii au vrut să coboare pe uscat aici în Los Angeles, dar Centrul pentru prevenția bolilor nu le-a permis acest lucru. Așa că, în această seară nava se îndreaptă din nou spre mare."

Vasul de croazieră a reușit să debarce toți pasagerii înainte ca pandemia să ajungă și în Statele Unite. La bord au rămas însă blocați toți membrii echipajului. Sunt 800 de oameni din 100 de țări și momentan nu văd nicio rază de speranță cum ar putea ajunge din nou acasă.

Melinda Mann, membră a echipajului: „Trebuie să stau zilnic 21 de ore doar închisă în cabină. Am voie să fac pauze de masă de 30 de minute și alte pauze tot de 30 de minute să ies la aer. Nu am îmbrățișat o altă persoană și nu am atins pe altcineva de câteva săptămâni bune."

Întregul echipaj e în carantină, iar acum niciun port nu îi primește să acosteze.

Melinda Mann, membră a echipajului: „Sunt 45 de zile pe mare și sunt gata de plecare. Sunt cetățean american, nu sunt bolnavă, sunt sănătoasă, sunt dispusă să stau în carantină, sunt dispusă să fiu testată pentru Covid, dar nu mă pot ține aici pentru totdeauna.”

Nava aparține liniei de croazieră Holland America, care de la începutul pandemiei a mai avut şi alte vase în carantină. Acum se îndreaptă spre Mexic cu un nou plan pentru a pune capăt calvarului. Jumătate din echipaj, americani și europeni, ar urmă să fie transferaţi pe o altă ambarcațiune.