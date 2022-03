Marea Britanie: Kremlinul nu şi-a atins obiectivele iniţiale. Ruşii, surprinşi de amploarea rezistenţei ucrainene

În cea mai recentă actualizare a informaţiilor, Ministerul Apărării din Regatul Unit spune că Rusia a fost forţată să-şi schimbe abordarea operaţională şi că acum urmăreşte o strategie de uzură.

"Este probabil să implice utilizarea fără discernământ a armelor, care va avea ca rezultat creşterea victimelor civile, distrugerea infrastructurii ucrainene şi intensificarea crizei umanitare”, avertizează ministerul de la Londra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022

