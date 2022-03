3 cosmonauți ruși s-au prezentat la Stația Spațială Internațională purtând culorile Ucrainei

youtube.com

Trei cosmonauți ruși s-au prezentat la Stația Spațială Internațională purtând culorile drapelului Ucrainei: galben și albastru.

Potrivit publicației The Mirror, Capsula Soyuz care îi transporta pe comandantul Oleg Artemiev, precum și pe Denis Matveev și Serghei Korsakov, a acostat pe platforma orbitală la trei ore după decolare.

Apariția lor vine în contextul unor tensiuni puternice între SUA și Rusia, din cauza invadării Ucrainei.

Surprinzător, noii sosiți purtau cu toții culorile distinctive galben și albastru, asociate țării invadate de către forțele lui Vladimir Putin luna trecută.

Misiunea spațială este o continuare a acțiunilor din ultimii 20 de ani a Rusiei și Americii pe orbită, în ciuda războiului care se desfășoară la nivel terestru.

În timp ce procedura de andocare era finalizată, o voce de la centrul de control al misiunii din Rusia a felicitat echipa, potrivit unui traducător în engleză care a vorbit în timpul unei transmisiuni online în direct Nasa.

youtube.com

Trio-ul îi va înlocui pe cei care vor zbura înapoi pe Pământ pe 30 martie - cosmonauții Piotr Dubrov și Anton Șkaplerov, precum și astronautul american Mark Vande Hei.

Au existat îngrijorări că rușii ar fi putut refuza să-i permită lui Vande Hei să călătorească în capsula Soyuz și să-l abandoneze în spațiu, după ce Vladimir Putin a reacționat dur la sancțiunile severe impuse de țările din Occident, inclusiv de către SUA.

Spre uşurarea celor de la NASA, rușii au anunţat în cele din urmă că îi permit să intre în Soyuz, chiar dacă anterior au lansat o ameninţare voalată că îi vor interzice asta.

Vande Hei va înregistrat un record NASA de 355 de zile pe orbită după ce se va întoarce în Kazahstan împreună cu cei doi colegi ruși cosmonauți ai săi.

Anterior, șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin a pus la îndoială siguranța astronautului american și a avertizat pe Telegram că sancțiunile occidentale împotriva Kremlinului ar putea provoca prăbușirea ISS.

Mama domnului Vande Hei, Mary, a declarat pentru Mail on Sunday că era îngrijorată până la lacrimi de soarta fiului ei: ”Este o amenințare teribilă. Când am auzit asta prima dată, am plâns mult. Este foarte tulburător. Dar ne rugăm mult.” - a spus ea.