Robert Gawlitza era de serviciu pe 24 noiembrie, când un client a cerut să joace la „The Pick”, un joc al Loteriei din Arizona care avea o extragere în acea seară, relatează The Independent.

Potrivit documentelor din instanță, angajatul ar fi tipărit bilete în valoare de 85 de dolari, însă clientul a plătit doar 60, lăsând 25 de bilete pe tejghea. În acea seară, Loteria din Arizona a anunțat numerele câștigătoare — și unul dintre biletele nepreluate a coincis perfect cu toate cele șase numere.

Procesul arată că Gawlitza ar fi aflat că magazinul tipărise biletul câștigător și, nefiind vândut, a verificat restul biletelor pentru a identifica câștigătorul. După ce și-a terminat programul și și-a dat jos uniforma, ar fi cumpărat biletele rămase — inclusiv pe cel câștigător — de la un alt angajat cu 10 dolari, semnând pe spatele acestuia. Numerele norocoase erau 3, 13, 14, 15, 19 și 26.

Conducerea magazinului a aflat de tranzacția controversată și a ordonat ca biletul câștigător să fie păstrat la sediul central al companiei. Drept urmare, magazinul a dat în judecată atât angajatul, cât și Loteria din Arizona, solicitând instanței să clarifice cine deține legal biletul.

Potrivit Codului Administrativ din Arizona, un bilet de loterie refuzat de client și nevândut devine proprietatea comerciantului. Retailerul se bazează pe această prevedere, dar cere instanței să decidă cine are dreptul efectiv la premiu.

Loteria din Arizona a subliniat că nu există precedent pentru o situație în care un angajat și un magazin revendică același bilet câștigător. „Este un caz unic, fără litigii similare în trecut implicând Loteria din Arizona”, a declarat un purtător de cuvânt pentru AZFamily.