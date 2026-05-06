Inițial, mașina în care se aflau doi bărbați a lovit un autoturism parcat regulamentar. Polițiștii de la rutieră, aflați în trafic, au văzut totul și i-au făcut semn să oprească. Individul de la volan nu s-a conformat și a accelerat.

Două echipaje au pornit în urmărirea lor, pe străzile din Craiova. Pe traseu, fugarii au fost interceptați de un al treilea echipaj, care a încercat să îi oprească. Autospeciala poliției a fost lovită însă în plin de mașina urmărită, care a fost proiectată apoi într-un alt autoturism parcat.

Apoi, cei doi bărbați au încercat să fugă, dar au fost prinși și imobilizați. Pasagerul din dreapta avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă șoferul a refuzat atât testarea la fața locului, cât și recoltarea probelor biologice.

Polițistul rănit în accident a avut nevoie de îngrijiri, dar nu a rămas internat.

Acum se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă și refuz de recoltare probe biologice.