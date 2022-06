Lovitură grea pentru Putin. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale a Rusiei a fost ucis în Ucraina

Colonelul Sergei Postnov, care a fost corespondent de război al așa-zisului "grup de informatii" al Garzii Nationale, a murit în timp ce "își îndeplinea atribuțiile militare".

Postnov a fost trims în Ucraina în urmă cu patru luni. Ofiterul a apartinut de divizia militară "V", care a invadat orașul Hostomel, în zona de nord a Kievului.

După ce trupele rusești s-au retras din zonă, Sergei Postnov a luat parte la asaltul orașelor și a satelor din zona estică a Ucrainei, în Harkov și Lugansk.

High-ranking Russian colonel-propagandist Sergei Postnov was eliminated in Ukraine

As part of the "V" Group, Postnov took part in the seizure of Gostomel, then was in the Kharkiv region and Donbas, justifying Russia's war crimes. pic.twitter.com/g8sJX0peY2