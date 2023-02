LIVE UPDATE | Cutremure în Turcia și Siria. Bilanțul victimelor a depășit 33.000 de morți. Risc de epidemii în ambele state

Salvatorii au continuat să scoată mai mulți supraviețuitori dintre dărâmături în Turcia și Siria, în timp ce bilanțul cutremurelor de săptămâna trecută a depășit 33.000 de morți.

Până luni, cutremurele au ucis cel puțin 29.605 persoane în Turcia și peste 3.500 în Siria. Bilanțul victimelor din Siria nu a mai fost actualizat de două zile.

07:27 Fadi Al-Halabi, director de imagine al documentarului “The White Helmets”, câştigător al unui premiu Oscar, a anunţat că a pierdut 13 membri ai familiei diin cauza cutremurelor devastatoare care s-au produs la începutul săptămânii trecute. (Detalii AICI)

07:15 Grupul de Apărare Civilă Siriană a declarat că aproximativ 550 de clădiri au fost complet distruse în teritoriile controlate de rebeli în nord-vestul Siriei în urma cutremurelor de săptămâna trecută.

De asemenea, peste 1.570 au fost grav avariate, a precizat grupul, cunoscut și sub numele de Căștile Albe.

Voluntarii au început să deschidă drumurile care erau parțial sau complet închise de dărâmături în mai multe zone din nord-vestul Siriei, a transmis grupul pe Twitter, potrivit Al Jazeera.

1/2 - Our teams continue search operations and recover those trapped under the rubble of buildings destroyed by the #earthquake. Today, Sunday, February 12, our teams began opening roads that were partially or completely closed by rubble in several areas of northwest #Syria. pic.twitter.com/doBSAUhKxy