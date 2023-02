Ce spunea Erdogan in 2019, când a dat amnistia în construcții: „Am rezolvat problema”

Miile de clădiri prăbușite, majoritatea noi și cu „acte în regulă” au înfuriat opinia publică din Turcia, după cei peste 33.000 de morți în urma seismelor puternice de acum o săptămână. Președintele Erdogan este învinuit acum că a susținut cu prea mare ușurință „amnistia construcțiilor”, permițând imobilelor cu deficiențe grave de siguranță să intre în legalitate.

Acele politici au permis aşa-numitele „amnistii” pentru antreprenori, astfel încât domeniul construcțiilor să se dezvolte foarte mult.

Mii de clădiri s-au prăbuşit în timpul cutremurului, ridicând semne de întrebare dacă amploarea dezastrului natural a fost determinată și de constructori.

Președintele Erdogan a recunoscut existenţa unor deficienţe, dar, în timpul unei vizite într-o zonă calamitată, a părut să dea vina pe soartă.

„Astfel de lucruri s-au întâmplat întotdeauna. Fac parte din planul destinului”, a spus el.

Declarația lui Erdogan din 2019

În 2019, aflat în campanie electorală, președintele Erdogan era mult mai ferm în declarații: spunea că a rezolvat problemele în domeniul sensibil al construcțiilor, într-o țară cu pericol seismic.

„Am rezolvat problemele a 144.556 de cetațeni din Kahramanmaras, cu amnistia în construcții - ( Erdoğan: With the Reconstruction Peace, we solved the problem of 144 thousand 556 citizens in K.Maraş - în limba engleză, n.r )” a spus Erdogan, de la tribună.

Înregistrarea video de la mitingul lui Erdogan a devenit virală în ultimele zile, iar provincia Kahramanmaras este una din cele zece afectate de seria de cutremure care au lovit Turcia și Siria, acum o săptămână. Declarații similare au fost făcute și la alte mitinguri, potrivit publicației Duvar English.

Erdoğan: İmar Barışı ile K.Maraş’ta 144 bin 556 vatandaşımızın sorununu çözdük.

