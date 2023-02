Sirienii se plâng că au fost uitați: „Nu există corturi, nici ajutor, nimic. Comunitatea internațională are sânge pe mâini”

Un reportaj BBC arată drama cu care se confruntă Siria în aceste zile de după cutremur.

În Siria este liniște

Cutremurul a făcut ravagii atât în Turcia cât și în Siria. Efortul echipelor de salvatori este inegal, însă, în cele două țări.

În Turcia, mii de salvatori, paramedici și câini încă lucrează pentru a găsi supraviețuitori, la o săptămână de la tragedie.

În nord-vestul Siriei, situația este diferită, iar nimic din toate acestea nu se întâmplă, notează BBC.

În timp ce în Turcia, în orașul Antakya, autoritățile se agită pentru a salva cât mai multe persoane de sub dărămături, în provincia Idlib din Siria este în mare parte liniște.

Casele din zona de frontieră erau noi construite. Acum, peste 100 s-au dărâmat și s-au transformat într-un praf alb fantomatic.

Cutremurul a înghițit casa lui Abu Ala și a luat viața a doi copii ai săi.

„Dormitorul este acolo, asta e casa mea. Eu și soția mea, fiica și eu dormeam. Wala’, fata de 15 ani, era la marginea camerei spre balcon. Un buldozer a reușit să o găsească. Am luat-o și am îngropat-o”, spune el, arătând spre mormanul de moloz.

Localnicii sunt lipsiți de speranță

Forța de Apărare Civilă Siriană - cunoscută și sub numele de Căștile Albe - care operează în zonele deținute de opoziție, a făcut tot ce a putut în zonă pentru a găsi supraviețuitori. Salvatorii, care primesc finanțare de la guvernul britanic, nu au echipament modern de salvare.

Un alt localnic pe nume Abu Ala' povestește chinul prin care a trecut când și-a căutat printre dărămături fiul în vârstă de 13 ani.

„Am tot săpat până a doua zi seara. Dumnezeu să dea putere acelor oameni. Au trecut prin iad să dezgroape băiatul meu", a povestit Abu Ala'.

Tatăl și-a îngropat fiul lângă sora lui. Un om profund religios, el este acum lipsit de speranță.

„Ce urmeaza să fac? Nu există corturi, nici ajutor, nimic. Nu am primit decât mila lui Dumnezeu până acum", a spus Abu Ala'.

„Comunitatea internațională are sânge pe mâini”

Ismail al Abdullah este obosit de efort și descrie situația actuală din Siria ca fiind „o lipsă de respect a lumii față de poporul sirian”.

„Comunitatea internațională are sânge pe mâini. Am încetat să căutăm supraviețuitori după ce au trecut mai mult de 120 de ore. Am încercat tot posibilul să ne salvăm oamenii, dar nu am putut. Nimeni nu ne-a ascultat”, spune el.

„De la prima oră am cerut acțiuni urgente, ajutor urgent. Nimeni nu a răspuns. Ei doar spuneau: „Suntem cu tine”, nimic altceva. Am spus că avem nevoie de echipament. Nimeni nu a răspuns", povestește Ismail al Abdullah.

Catastrofele se suprapun în Siria

Cu excepția unor medici spanioli, nicio echipă internațională de ajutor nu a ajuns în provincia Idlib din Siria. Zona reprezintă o enclavă de rezistență față de conducerea lui Bashar al-Assad. Zona este controlată de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un grup islamist care a fost cândva afiliat la al-Qaeda.

La mai bine de un deceniu de la războiul civil din Siria, cei 1,7 milioane de oameni care trăiesc în această zonă continuă să se opună guvernării președintelui Assad. Ei trăiesc în tabere improvizate și în adăposturi. Majoritatea au fost strămutate, așa că viața în această zonă era deja foarte grea și înainte de cutremur, transmite BBC.

Ajutorul internațional care ajunge în această parte a Siriei este mic. Multe dintre victimele cutremurului au fost duse la spitalul Bab al-Hawa, care este sprijinit de Syrian American Medical Society. Au fost tratați aici doar 350 de pacienți.

Chirurgul general Dr. Farouk al Omar a spus că toți pacienții au beneficiat de o singură ecografie. Întrebat despre ajutorul internațional, medicul a dat din cap și a râs.

„Nu putem vorbi mai mult despre acest subiect. Am vorbit mult despre asta. Și nu s-a întâmplat nimic. Chiar și într-o situație normală nu avem suficient personal medical. Și doar imaginați-vă cum este în această catastrofă de după cutremur", a afirmat medicul sirian.

La capătul coridorului, un bebeluș stă așezat într-un incubator. Are capul vânăt și bandajat și respiră greu. Medicii nu sunt siguri, dar cred că are în jur de trei luni.

Părinții săi au murit în cutremur, iar un vecin l-a găsit singur, printre dărâmăturile casei în care locuia.

Furia poporului sirian

Poporul sirian a fost părăsit de multe ori, iar localnicii spun că s-au obișnuit să fie desconsiderați.

În orașul Harem, Fadel Ghadab și-a pierdut mătușa și vărul.

„Cum este posibil ca ONU să fi trimis doar 14 camioane cu ajutor? Nu am primit nimic aici. Oamenii sunt în stradă", a spus revoltat sirianul.

Ajutorul acordat Siriei nu este suficient. În absența echipelor internaționale de salvare din Harem, localnicii se luptă să se salveze singuri, transmite BBC.



Sursa: BBC Etichete: , , , Dată publicare: 13-02-2023 10:38