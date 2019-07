Liderii UE continuă negocierile pentru șefii de instituții. Ce a făcut premierul bulgar

Premierul slovac Peter Pellegrini a declarat luni că a văzut lumina de la capătul tunelului în discuţiile maraton de la summitul UE pentru alegerea noilor şefi ai instituţiilor europene şi că este probabil să se ajungă marţi la un compromis.

Liderii UE au suspendat luni summitul extraordinar început duminică după ce nu au reușit, în urma a peste 20 de ore de discuţii, să ajungă la un compromis privind numirea noilor şefi ai instituţiilor europene.

Cea mai mare problemă a fost ajungerea la o înțelegere în privința numelui care ar urma să preia preşedinţia Comisiei Europene.

Summitul UE va fi reluat astăzi, la ora locală 11:00 (09:00 GMT), a anunţat luni pe Twitter preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

"Se pare că toate părţile au înţeles că lucrul de care este nevoie este să se vină cu un nou set de posibile nominalizări, un nou set de combinaţii", a declarat premierul slovac Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea în Slovacia de la summitul extraordinar al UE.

"Cred că, având în vedere cum am plecat astăzi şi ce opinii au părţile, se pare că vom putea să reuşim mâine şi să propunem variante pentru ocuparea posturilor-cheie ale Uniunii Europene", a spus el, potrivit Agerpres.

Slovacia face parte din Grupul de la Vişegrad, alături de Cehia, Polonia şi Ungaria, state ai căror premieri au criticat propunerea lui Frans Timmermans pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, ultima variantă propusă de Donald Tusk, după ce Manfred Weber a anunţat că renunţă la candidatura sa. Premierul slovac nu a exprimat însă o astfel de opinie.

Borisov negociază cu Timmermans pentru preşedinţia CE şi, spre nemulţumirea acestuia, transmite discuţia live pe Facebook

O transmisie live pe Facebook a unei discuţii purtate la misiunea diplomatică a Bulgariei la UE între candidatul socialiştilor europeni la preşedinţia Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi premierul bulgar, Boiko Borisov, în care Timmermans căuta sprijin pentru candidatura sa, iar Borisov profita de ocazie pentru a-i spune ce doreşte ţara sa de la Bruxelles (inclusiv intrarea în Schengen şi încetarea MCV), a fost întreruptă după ce Timmermans i-a atras atenţia interlocutorului său că înregistrarea nu ar trebui să continue, potrivit unui articol publicat luni de Politico.eu.

Această discuţie transmisă în direct la iniţiativa premierului bulgar pe propria sa pagină de Facebook oferă o imagine inedită a modului în care se poartă de obicei astfel de tratative.

În urma tratativelor purtate de Franţa, Germania, Spania şi Olanda a fost avansată o soluţie de compromis pentru împărţirea principalelor posturi de conducere ale instituţiilor europene, prin care olandezul Frans Timmermans (S&D) ar urma să preia preşedinţia Comisiei Europene, iar Manfred Weber (PPE) pe cea a Parlamentului European, deşi acesta din urmă a fost susţinut de populari pentru a deveni preşedinte al executivului comunitar.

Compromisul nu a fost bine primit de mulţi lideri membri ai PPE, dar Borisov, deşi face şi el parte din familia popularilor europeni, părea deschis faţă de această idee.

''Un compromis se conturează - Weber va lua Parlamentul şi dumneavoastră veţi lua Comisia, aşadar am vrut să vorbim'', îi spune Borisov lui Timmermans în discuţia purtată la sediul misiunii permanente a Bulgariei la UE. ''Am colaborat minunat de-a lungul anilor'', completează premierul bulgar, iar Timmermans dă apobator din cap şi răspunde prin ''prekrasno'', echivalentul în limba bulgară al cuvântului ''minunat''.

Apoi Borisov îi prezintă o listă cu ''ceea ce este important pentru noi'', inclusiv crearea unui hub al gazelor în Bulgaria, intrarea acestei ţări în Schengen şi dorinţa guvernului bulgar ca Bruxelles-ul să pună capăt programului UE ce monitorizează eforturile Bulgariei de combatere a corupţiei (mecanismul MCV n.red).

''Am vrut să ne vedem pentru a discuta aceste lucruri'', precizează premierul bulgar, arătându-se favorabil compromisului evocat, întrucât ''sincer vorbind, Weber are ani de experienţă în Parlament, în timp ce dumneavoastră aveţi mai multă experienţă în Comisie, ca prim-vicepreşedinte''.

''Există unele state membre ale UE din Europa Centrală şi de Est care au unele rezerve (faţă de Timmermans n.red), dar le-am spus că eu cred în integritatea dumneavoastră'', insistă Borisov, făcând aparent referire la Ungaria şi Polonia, pe care Timmermans le acuză că nu respectă statul de drept.

''Astăzi am vorbit cu Pedro (Sanchez), Emmanuel (Macron), (Mark) Rutte, Angela (Merkel) şi cu alţi colegi (cu care am convenit) că este mult mai bine să venim cu o soluţie decât să rămânem inflexibili'', mai spune şeful guvernului de la Sofia.

Timmermans răspunde: ''Da, sunt de acord. Cred că întotdeauna am lucrat împreună foarte bine. Întotdeauna am fost direct şi sincer cu voi şi întotdeauna mi-am exprimat admiraţia pentru ceea ce faceţi în lupta împotriva crimei organizate în ţara dumneavoastră. Am avut multe discuţii sincere. Aceasta este baza pe care apreciez prietenia noastră''.

Apoi Timmermans se întoarce către cameră afirmând: ''Nu sunt sigur că ar trebui să înregistrăm toate acestea'', moment în care transmisia în direct se opreşte.