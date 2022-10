Leapșa cu ”bomba murdară”. Scrisoarea transmisă de Rusia către Consiliul de Securitate al ONU

Și consideră că este „inacceptabil” că Washingtonul și aliații occidentali nu îi iau în seamă avertismentele, "în fața gravității pericolului". Însă Washingtonul consideră că ar fi un semn că Moscova pregătește de fapt așa ceva. Iar Statele Unite au avertizat cu "consecințe severe", dacă Rusia folosește o "bombă murdară" sau o bombă nucleară.

Cu toate că țările occidentale resping declarațiile Kremlinului, Rusia insistă să susțină că ucrainenii ar plănui folosirea unei așa numite "bombe murdare" - cu explozivi convenționali și material radioactv - chiar pe teritoriul lor. Iar Moscova vrea să ridice chestiunea acestei așa-zise amenințări în fața Consiliului de Securitate al ONU.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Rusia: ”Reafirmăm pericolul semnificativ reprezentat de planurile Ucrainei pe care noi le-am raportat”.

Ned Price, purtător de cuvânt al Departamentului de stat al SUA: ”Suntem îngrijorați când auzim acest tip de dezinformare, evident, falsă, care vine de la Kremlin. Cunoaștem istoricul Kremlinului când vine vorba despre acest gen de insinuări. Respingem clar această afirmație falsă”.

Experţii din Occident consideră că de fapt Moscova este cea care pregătește o operațiune sub steag fals, pe care să o pună apoi în seama Kievului.

Nimeni nu a folosit vreodată o așanumită bombă murdară.

Scott Roecker, expert „Initiativa amenințarea nucleară”: ”Pentru mine, asta nu are niciun sens. Nu ai niciun avantaj pe câmpul de luptă dacă folosești o "bombă murdară". Nu ar schimba cursul războiului. Văd, mai degrabă, un pretext pentru un anume pas în direcția escaladării, făcut de partea rusă, dacă s-ar întâmpla ceva. E mai mult o armă psihologică, atunci când încerci să sperii oamenii, să-i intimidezi”.

Totodată, în spațiul public a apărut o scrioare pe care Rusia ar fi trimis-o către Consiliul de Securitate al ONU cu privire la ”bomba murdară” pe care o pregătește Ucraina.

John Hudson, reporterul de securitate națională al Washington Post a făcut publică scrisoarea și a transmis: ”Tocmai am obținut scrisoarea pe care Rusia a trimis-o Consiliului de Securitate al ONU privind „bombele murdare” ucrainene. Include scenarii despre modul în care Ucraina ar produce în mod local o așa-numită „bombă murdară” folosind centralele sale nucleare existente”.

Just obtained the letter Russia sent to the UN Security Council on Ukrainian "dirty bombs." It's way out there. It includes scenarios about how Ukraine would indigenously produce a so-called "dirty bomb" using its existing nuclear power plants. pic.twitter.com/jYr5yALod5