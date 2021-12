Larry King, prințul Philip, DMX și Dustin Diamond, printre celebritățile care au murit în 2021

Getty

Vedete îndrăgite, oameni politici importanți sau care au influențat într-un fel sau altul publicul de-a lungul timpului au murit în 2021.

2021 a început cu o veste tristă. Chiar în ianuarie, pe 23, Larry King, a murit la vârsta de 87 de ani, după ce fusese internat și diagnosticat și cu Covid 19. De-a lungul carierei de 25 de ani, Larry King a intervievat mii de personalități.

O moarte care a făcut înconjurul lumii a fost cea a prințului Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth şi baron de Greenwich. Soțul reginei Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 99 de ani.

Hal Holbrook, care a interpretat personaje istorice memorabile în "All the President's Men" și "Lincoln", a murit în casa sa din Beverly Hills, pe 23 ianuarie.

Dustin Diamond ne-a făcut multora copilăria mai frumoasă cu rolul tocilarului Samuel „Screech” Powers din “Saved by the Bell” (“Salvați de Clopoțel”) și apoi în alte două dintre serialele sale ulterioare, “Saved by the Bell: The New Class” și “Saved by the Bell: The College Years”. Diamond a murit pe 1 februarie, la vârsta de 44 de ani, de cancer pulmonar.

George Segal, care a fost nominalizat la Oscar pentru "Who’s Afraid of Virginia Woolf?", a murit pe 23 martie, la 87 de ani, din cauza complicațiilor de la o operație de bypass. De-a lungul carierei, Segal a excelat în comedii în care a jucat alături de Barbra Streisand și Jane Fonda.

Willie Garson, cunoscut mai ales datorită rolului lui Stanford Blatch din "Sex and the City", a murit de cancer, la vârsta de 57 de ani.

James Michael Tyler, cunoscut și el pentru rolul lui Gunther din "Friends", a decedat în acest an, la vârsta de 59 de ani, tot de cancer. El a murit la câteva luni după ce a anunțat că are cancer de prostată.

Ed Asner, devenit celebru pentru fabuloasa interpretare a lui Lou Grant din "The Mary Tyler Moore Show", a murit pe 29 august, la vârsta de 91 de ani.

Din 1970, până la mijlocul anilor 2000, Ned Beatty a interpretat roluri memorabile în diverse producții precum "Network" (care i-a adus și o nominalizare la Oscar), "All the President's Men," "Rudy" sau "Toy Story 3", în care i-a dat voce lui Lotso. El a murit de cauze naturale pe 13 iunie.

Michael Constantine va rămâne cunoscut publicului pentru rolul său din "My Big Fat Greek Wedding". Actorul a murit pe 31 august, la vârsta de 94 de ani.

Rapperul DMX, o voce foarte importantă a muzicii rap a anilor `90, a murit la 50 de ani, în urma unui infarct, probabil provocat de o supradoză. Artistul și-a pus amprenta unei întregi generații datorită versurilor aparte.

Pionier al scenei de film experimental din New York City în anii 60, Robert Downey Sr, a murit la vârsta de 85 de ani, după o lungă perioadă în care a suferit de Parkinson.

La 80 de ani, legendarul Graeme Edge, bateristul și membru fondator al trupei The Moody Blues, a părăsit definitiv scena. Artistul a murit pe 11 noiembrie, fără a se anunța și cauza morții sale.

Dusty Hill, basistul trupei americane ZZ Top, a murit la vârsta de 72 de ani, pe 28 iulie, după o carieră de peste 50 de ani alături de colegii săi.

Scriitoarea şi jurnalista Joan Didion, o legendă a literaturii americane, a murit, în decembrie, la vârsta de 87 de ani. Scriitoarea suferea de Parkinson.

Actrița Helen McCrory, cunoscută pentru rolul din filmele "Harry Potter" și "Peaky Blinders", a murit pe 16 aprilie, la 52 de ani.

Colin Powell, fostul secretar american de stat Colin Powell și prima persoană de culoare care a deținut această funcție, a murit și el în acest an, la 84 de ani.

Printre numele sonore care ne-au părăsit în acest an se mai numără Norm Macdonald,Yaphet Kotto, Art LaFleur, Cloris Leachman, Gregg Leakes, Jackie Mason, Eddie Mekka