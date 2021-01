Legendarul om de televiziune Larry King a murit după ce s-a infectat cu Covid-19

Legendarul realizator de talk-show din SUA Larry King a murit în spital la vârsta de 87 de ani, în urma unei boli îndelungate, a confirmat familia sa.

Veteranul om de televiziune a câștigat numeroase premii în timpul carierei sale.

Vestea decesului a fost anunțată pe contul său oficial de pe Twitter de către Ora Media, o companie de producție de televiziune pe care o deținea.

După ce s-a infectat cu Covid-19, Larry King a fost internat la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles și mutat la terapie intesivă în ajunul Anului Nou, unde a şi primit oxigen suplimentar.

Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, presa americană afirma că se simte mai bine și că poate să respire singur.

Potrivit News.ro, prezentatorul de televiziune a suferit în 2019 un atac cerebral şi i-a fost făcută apoi o angioplastie. În 2017, el a dezvăluit că a primit tratament pentru cancer pulmonar. King a suferit un grav atac de cord în 1987, în urma căruia a fost operat.

Despre experienţa sa cu boala de inimă a scris două cărţi: „Mr. King, You’re Having a Heart Attack: How a Heart Attack and Bypass Surgery Changed My Life” (1989) şi „Taking On Heart Disease: Famous Personalities Recall How They Triumphed over the Nation’s #1 Killer and How You Can, Too” (2004).

Jurnalistul a devenit cunoscut în anii 1970 cu emisiunea radio „The Larry King Show”. Din 1985 până în 2010, el a realizat şi prezentat show-ul „Larry King Live” la CNN. Cel mai recent, a găzduit „Larry King Now” la Hulu şi RT America, din 2012 până în 2020, şi continuă să prezinte „Politicking With Larry King”.