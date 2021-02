A murit actorul care l-a interpretat pe celebrul Screech, din "Salvaţi de clopoţel". Dustin Diamond avea 44 de ani

Actorul american Dustin Diamond, cunoscut din serialul "Salvaţi de clopoţel" (Saved by the Bell), a murit, luni, la vârsta de 44 de ani, potrivit TMZ.

Actorul care l-a interpretat pe Samuel "Screech" Powers în popularul serial din anii 1990, fusese diagnosticat cu cancer la plămâni în fază terminală.

Un prieten apropiat al lui Dustin Diamond a declarat pentru publicația The Sun că actorul avea o umflătură mare pe gât de ceva timp, însă a amânat vizita la doctor de teamă că cineva îl va fotografia și va pune fotografia pe internet.

Dustin Diamond a fost spitalizat la jumătatea lunii ianuarie, cu dureri în tot corpul și a fost supus primului ciclu de chimioterapie.

Profimedia

Starea actorului s-a înrăutățit în ultima săptămână și a fost deconectat de la aparatele care îl ajutau să respire, într-o încercare a rudelor de a-l transfera la un centru special pentru pacienții cu boli în stadiu terminal.

Serialul "Saved by the Bell" a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993, şi urmărea povestea unui grup de prieteni la liceu şi pe directorul lor.

Diamond şi-a reluat rolul în continuările "Saved by the Bell: The New Class" şi "Saved by the Bell: The College Years" Dar nu a mai apărut în recentul serial. El a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2013.