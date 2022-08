Kuleba: Invadatorii ruşi au transformat centrala nucleară Zaporojie într-o bază militară şi pun în pericol întreg continentul

“Zeci de ani, siguranţa nucleară a rămas prioritatea Ucrainei, în special având în vedere trecutul nostru tragic. Invadatorii ruşi au transformat centrala nucleară Zaporojie într-o bază militară şi pun în pericol întreg continentul. Armata rusă trebuie să părăsească această centrală. Nu are ce căuta acolo”, a scris Kuleba pe Twitter, conform news.ro.

For decades, nuclear safety has remained Ukraine’s top priority, especially given our tragic past. Russian invaders turned Zaporizhzhya NPP into a military base putting the entire continent at risk. Russian military must get out of the plant — they have nothing to do there!