Programul ar urma să permită Poloniei, principalul beneficiar, să obțină credite în valoare de 44 de miliarde de euro pentru investiții în apărare, prin comenzi către întreprinderi de armament poloneze și europene.

Acest veto al preşedintelui şi opoziţiei, care era aşteptat, îl destabilizează pe premier, care s-a declarat bulbversat de această decizie.

”Ar fi o greşeală de neiertat”, a declarat Donald Tusk.

”Nu înţeleg cum, într-o situaţie de conflict global şi în timp ce războiul este la frontiera noastră, este posibil să iei în calcul să blochezi un program ca SAFE, aceste miliarde de euro destinate armatei şi industriei poloneze de armament”, a declarat el.

Şeful Guvernului de la Varşovia a anunţat că lucrează deja la un ”plan B”, într-o încercare de a salva aceste fonduri.

Un program ”necinstit”, în opinia opoziției

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, afiliat opoziţiei conservatoare şi naţionaliste, refuză adoptarea unui program sub formă de credit.

El s-a declarat pregătit să propună o alternativă - pe care a numit-o SAFE 0% - ale cărei contururi rămân vagi.

Deputatul Przemyslaw Czarnek, din Partidul Lege şi Justiţie (PiS, conservator), ar prefera, la rândul său, ca Polonia să continue să cumpere armament american şi sud-coreean - aşa cum obişnuieşte să facă Varşovia.

”Din nefericire, industria militară europeană este în impas”, a apreciat el.

În opinia sa, obiectivut nu ar trebui să fie susţinerea industriei armamentului, ci ”cumpărarea imediat de material care va face frică agresorului care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii noastre”.

El consideră, astfel, că programul este ”necinstit”.

Vetoul preşedintelui polonez Karol Nawrocki ar urma să amputeze cu două miliarde de euro şi bugetul destinat forţelor de ordine şi infrastructurilor strategice.