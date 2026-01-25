Decizia reprezintă o victorie importantă pentru cele 20 de state conduse de democraţi care au dat în judecată guvernul federal, transmite Reuters.



Judecătoarea Tana Lin, de la tribunalul federal din Seattle, a hotărât în favoarea celor 20 de state şi a Districtului Columbia, care au acuzat Departamentul Transporturilor (DOT) că, în februarie, a oprit fără temei legal programul NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program), creat prin lege în 2021 în timpul administraţiei Biden.

Potrivit deciziei, DOT şi Administraţia Federală a Autostrăzilor ”au scos pur şi simplu programul din priză”, fără a respecta procedurile administrative prevăzute de lege.

Ordinul judecătoarei interzice în mod permanent Departamentului Transporturilor să retragă fondurile sau să anuleze planurile deja aprobate ale statelor pentru dezvoltarea reţelelor de încărcare.

Grupurile de mediu, inclusiv Sierra Club, au salutat verdictul, considerându-l esenţial pentru continuarea investiţiilor în infrastructura verde.

”Decizia, o victorie pentru statul de drept”

”Decizia este o victorie clară pentru statul de drept şi pentru investiţiile inteligente în energia curată”, a declarat Mike Faulk, purtător de cuvânt al procurorului general din Washington.

DOT nu a comentat deocamdată decizia.

Programul NEVI, în valoare de 5 miliarde de dolari, face parte din pachetul legislativ de infrastructură adoptat în 2021. După instalarea în funcţie a secretarului Transporturilor Sean Duffy, administraţia Trump a suspendat finanţarea, în contextul eforturilor sale mai ample de a reduce stimulentele pentru vehicule electrice şi de a promova vânzările de automobile pe benzină.

Statele conduse de California, Colorado şi Washington au acuzat administraţia că reţine ilegal miliarde de dolari deja alocate. Guvernul a argumentat că este vorba doar de o pauză temporară, însă judecătoarea Lin a respins această justificare, afirmând că legea din 2021 nu permite nici măcar suspendări temporare ale finanţării.

”Pe scurt, pârâţii au sfidat voinţa Congresului prin blocarea fondurilor”, a scris Lin.

Săptămâna viitoare, Senatul SUA va analiza un proiect de lege, deja aprobat de Camera Reprezentanţilor, care ar redirecţiona 879 de milioane de dolari din fondurile destinate reţelei de încărcare EV către alte priorităţi de infrastructură.

