Joe Biden a fost supus unui examen neurologic detaliat: Care sunt rezultatele. ”Un accident de mașină cu încetinitorul”

Președintele Joe Biden nu a prezentat niciun simptom al bolii Parkinson, a explicat medicul său într-o scrisoare publicată după mai multe relatări privind vizitele repetate ale specialist la Casa Albă, scrie Sky News.

Preocupările cu privire la sănătatea președintelui SUA au crescut de la prestația slabă a lui Biden în dezbaterea sa electorală cu Donald Trump. Democrații au descris performanța sa drept „un dezastru neatenuat”, „o colapsare” și „un accident de mașină cu încetinitorul”.

Potrivit The New York Times, jurnalele vizitatorilor Casei Albe arată că doctorul Kevin Cannard, un neurolog specializat în tulburări de mișcare și care a publicat recent o lucrare despre boala Parkinson, a vizitat Casa Albă de opt ori din vara trecută până în primăvara acestui an.

Cu toate acestea, medicul personal al domnului Biden, Kevin O'Connor, a publicat o scrisoare în care a insistat că „Președintele Biden nu a consultat un neurolog în afara controlului său medical anual”.

„Rezultatele examenului din acest an au fost detaliate în scrisoarea mea din 28 februarie: „Un examen neurologic extrem de detaliat a fost din nou liniștitor, deoarece nu au existat rezultate care să fie în concordanță cu vreo tulburare cerebeloasă sau cu altă tulburare neurologică centrală, cum ar fi accidentul vascular cerebral, scleroza multiplă, Parkinson”.

Scrisoarea a adăugat că doctorul Cannard - în rolul său de consultant în neurologie la Casa Albă - ar fi tratat o serie de persoane diferite din celebra clădire.

„El a organizat în mod regulat consulturi de neurologie la Clinica Medicală de la Casa Albă, în sprijinul a mii de membri activi desemnați în sprijinul operațiunilor Casei Albe”, a scris dr. O'Connor.

Joe Biden a promis că va rămâne în competiția contra lui Donald Trump

Anterior, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a insistat că președintele a văzut de trei ori un neurolog.

Între timp, Adam Smith, cel mai înalt democrat din Comitetul pentru Servicii Armate al Camerei, a folosit luni un interviu acordat CNN pentru a-i cere lui Joe Biden să renunțe la cursa prezidențială.

Gestul vine după ce chiar și unii dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Biden, inclusiv fostul președinte al Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, au ridicat întrebări cu privire la sănătatea sa.

Dar, într-o scrisoare către democrații din Congres, președintele SUA a spus luni că s-a „angajat ferm” în campania sa de realegere și a promis că va rămâne în competiția împotriva lui Trump.

Tot luni, candidatul republican la președinție Donald Trump a declarat că se aștepta ca președintele Biden să rămână în cursa pentru Casa Albă. El i-a spus lui Sean Hannity într-un apel telefonic difuzat de Fox News: „Are un ego și nu vrea să renunțe. Nu vrea să facă asta. Mi se pare că asta e ceea ce vrea”.

