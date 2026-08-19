"Am promis şi ne ţinem de cuvânt. Am promis să înrăutăţesc condiţiile teroriştilor din închisori şi ne-am ţinut de cuvânt. Am promis să adoptăm legea pedepsei cu moartea pentru terorişti şi am adoptat-o. Şi acum, pavilionul condamnaţilor la moarte şi spânzurătoarea încep şi ele să prindă contur", spune el într-un videoclip în care fundalul este neclar în spatele lui, dar o structură simplă din lemn şi fier poate fi văzută sub un cort albastru.

Ministrul israelian a adăugat că unitatea va avea "cabine de observaţie" care vor permite celor afectaţi şi familiilor acestora să "asistă la procedură, aşa cum este obişnuit în multe ţări" şi a mai declarat că li se vor garanta şi "permise de vizitator".

În martie, Knessetul (parlamentul israelian) a adoptat o lege care impune pedeapsa cu moartea în mod implicit palestinienilor din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel, găsiţi vinovaţi de comiterea de atacuri mortale considerate acte de terorism de către o instanţă militară.

Conform legii, care nu se aplică în mod implicit cetăţenilor israelieni, deoarece aceştia sunt judecaţi (inclusiv coloniştii) în instanţe civile, nu militare, execuţiile vor avea loc în termen de 90 de zile de la pronunţarea sentinţei.

"Scriem istorie. Teroriştii noştri merită un singur lucru: moartea în ştreang", a declarat politicianul, care în urmă cu câteva zile a sugerat într-un podcast că Israelul ar trebui să ucidă "30 sau 40" de palestinieni în fiecare noapte în Gaza.