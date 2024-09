Israelul a eliminat zeci de lideri Hezbollah în Liban și îi atacă în Yemen pe rebelii Houthi. Reacția Iranului, un mister

Raidurile continuă și asupra capitalei Beirut. Aviația israeliană a lovit din nou bastionul Hezbollah, dar și un bloc din centrul orașului.

Libanul este în pragul catastrofei, potrivit premierului, care spune că un milion de oameni și-au părăsit casele din cauza bombardamentelor israeliene.

Explozia uriașă a avut loc într-un port din vestul Yemenului, folosit de rebelii Houthi. Aviația israeliană spune că a vizat acest punct, precum și unele centrale electrice, drept răspuns la recentele atacuri cu rachete ale rebelilor susținuți de Teheran.

Dar și pentru a distruge echipamentele folosite pentru transportul armelor iraniene.

Yoav Gallant, ministrul israelian al apărării: „Cei care încearcă să ne atace sau să facă rău cetățenilor Israelului vor plăti un preț foarte mare".

”Reporter: Poate fi evitat un război total în Orientul Mijlociu?

Joe Biden: Trebuie! Chiar trebuie să îl evităm. Am luat deja măsuri de precauție cu privire la ambasadele noastre și la personalul care vrea să plece de acolo".

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate națională: „Retorica sugerează că sunt hotărâţi să facă ceva. Vin semnale de la Teheran, dar nu știm cu exactitate ce va fi. Urmărim foarte, foarte atent, pentru a vedea dacă şi cum Hezbollah şi/sau Iran reacţionează, ca şi miliţiile din Irak şi Siria. Trebuie să fim pregătiţi pentru un răspuns".

Raidurile israeliene asupra unor ținte Hezbollah din Liban, inclusiv din Beirut, continuă.

Duminică noapte, pentru prima dată de la începutul ostilităților, a fost lovit un bloc din centrul capitalei libaneze. Până acum, atacurile au fost în sudul orașului.

”Ne așteaptă zile dificile”

Pare tot mai probabilă și o incursiune terestră dincolo de graniță, fie și limitată ca amploare și timp.

Herzi Halevi, The Israeli Chief of the General Staff: ”Ne așteaptă zile dificile. Forțele de apărare ale Israelului sunt la nivel maxim de pregătire, atât în apărare, cât și în ofensivă, pe toate fronturile”.

Însă o ofensivă terestră ar costa probabil viețile soldaților israelieni, deja epuizați după un an de lupte în Gaza. Iar invaziile anterioare – cea mai recentă în 2006 – nu au reușit să elimine amenințarea Hezbollah.

Totuși...

”Israelul afișează un nivel al încrederii tot mai ridicat, după colapsul structurii de comandă a Hezbollah".

Armata israeliană a anunțat că a ucis alți 20 de lideri Hezbollah, de diferite ranguri, atunci când a fost omorat șeicul Hassan Nasrallah, dupa bombardarea cartierului general din Beirut al organizației islamiste libaneze.

Trupul neînsuflețit al lui Nasrralah a fost găsit intact, fără răni evidente. Cauza morții pare să fi fost un traumatism provocat de forța enormă a exploziei, care a lăsat un crater în mijlocul unei zone urbane a Beirutului.

