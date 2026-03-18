Avertismentul a fost adresat rafinăriei Samref şi complexului petrochimic Jubail din Arabia Saudită, câmpului gazifer Al Hosn din Emiratele Arabe Unite, precum şi complexului petrochimic Mesaieed, companiei Mesaieed Holding şi rafinăriei Ras Laffan din Qatar.

„Aceste centre au devenit ţinte directe şi legitime şi vor fi vizate în următoarele ore. Prin urmare, toţi cetăţenii, rezidenţii şi angajaţii sunt rugaţi să părăsească imediat aceste zone şi să se deplaseze la o distanţă sigură, fără nicio întârziere”, se arată în avertisment, notează Reuters.

Acesta a fost emis la scurt timp după ce instalaţiile petroliere iraniene din South Pars şi Asaluyeh au fost atacate. Aceste lovituri israeliene au fost coordonate cu Statele Unite, a scris Axios, citând declaraţia unui înalt oficial israelian.

Între timp, compania QatarEnergy a anunţat miercuri seara „daune considerabile” la o instalaţie de gaze în urma unui atac iranian. Anterior, Qatarul anunţase izbucnirea unui incendiu în zona unui complex de exploatare a gazului, în urma unui atac iranian.

La rândul său, Riadul a afirmat miercuri că a distrus o dronă care se îndrepta către o instalaţie de gaze din estul ţării.

Iranul ameninţase anterior că va ataca infrastructurile energetice din Golf, ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra instalaţiilor sale energetice.

Emiratele Arabe Unite şi Qatarul au condamnat miercuri atacul, pe care Teheranul îl atribuie Statelor Unite şi Israelului, asupra instalaţiilor iraniene care deservesc câmpul de gaze South Pars/North Dome, împărţit cu Qatarul.

„Atacarea instalaţiilor energetice legate de câmpul gazifer South Pars”, din Iran, „care constituie o extensie a North Dome în statul frate Qatar, reprezintă o escaladare periculoasă”, a declarat diplomaţia emirateză într-un comunicat, într-o condamnare rară a atacurilor care vizează interesele iraniene.

„Atacarea infrastructurilor energetice constituie o ameninţare directă la adresa securităţii energetice mondiale (...), are repercusiuni grave asupra mediului şi expune civilii, securitatea maritimă, precum şi instalaţiile civile şi industriale vitale la riscuri directe”, a adăugat comunicatul Emiratelor.

La rândul său, Doha a condamnat miercuri atacurile împotriva instalaţiilor iraniene care deservesc imensul zăcământ de gaze South Pars/North Dome. „Atacurile Israelului asupra instalaţiilor legate de câmpul gazifer iranian South Pars, care constituie o prelungire a câmpului qatarez, reprezintă o acţiune periculoasă şi iresponsabilă în contextul actualei escaladări militare din regiune”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed al-Ansari. „Atacarea infrastructurilor energetice reprezintă o ameninţare la adresa securităţii energetice mondiale, a popoarelor din regiune şi a mediului înconjurător”, a subliniat oficialul, conform News.ro.